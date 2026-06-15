به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر دوشنبه در دیدار با هیئت تجاری و اقتصادی افغانستان به سرپرستی معاون والی هلمند، با اشاره به برگزاری دومین نشست مشترک مرزی در کمتر از دو ماه، اظهار کرد: این دیدارها نشان‌دهنده اراده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مدیریت ارشد استان خراسان جنوبی برای بهره‌گیری از فرصت‌های منحصر به فرد مرزی و موقعیت جغرافیایی استان در راستای توسعه روابط اقتصادی با کشور دوست و برادر افغانستان است.

وی با بیان اینکه روابط ایران و افغانستان فراتر از همسایگی جغرافیایی است، افزود: پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو ملت، سرمایه‌ای ارزشمند برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار روابط دو کشور باشد.

ظرفیت‌های خراسان جنوبی و هلمند مکمل یکدیگر است

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ولایت هلمند و خراسان جنوبی گفت: توانمندی‌های بخش کشاورزی و دامپروری در هلمند در کنار ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، صنایع تبدیلی، دانش‌بنیان و خدمات درمانی خراسان جنوبی می‌تواند یک اقتصاد مکمل را میان دو منطقه شکل دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ما به هیچ عنوان رقیب یکدیگر نیستیم بلکه با تکیه بر منافع مشترک و ظرفیت‌های متقابل می‌توانیم زمینه افزایش توانمندی اقتصادی مردم دو کشور ، اشتغال پایدار و ارتقای سطح رفاه و رضایتمندی آنان را فراهم کنیم.

تفویض اختیارات به استانداران، مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده است

ذاکریان با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بیان کرد: در دولت اختیارات گسترده‌ای به استانداران تفویض شده که موجب کاهش بروکراسی‌های اداری، تسریع در فرایندها و رفع بسیاری از موانع پیش روی فعالان اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: موفقیت‌های به دست آمده در حوزه گمرک و تسهیل مبادلات تجاری نیز نتیجه همین رویکرد مانع‌زدایی و تسریع در انجام امور است.

وی همچنین از تفویض برخی اختیارات مرتبط با روادید، اقامت و اشتغال اتباع خارجی به استان‌ها خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری میان خراسان جنوبی و افغانستان ایفا کند.

آمادگی کامل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برای حمایت از سرمایه‌گذاران افغان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط فعالان اقتصادی افغانستان در استان طی سال‌های گذشته اظهار کرد: نمونه‌های موفقی از این سرمایه‌گذاری‌ها در خراسان جنوبی وجود دارد و هیئت تجاری افغانستان در جریان حضور خود در استان با ظرفیت‌ها و فرصت‌های بیشتری در این زمینه آشنا خواهد شد.

ذاکریان تأکید کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آمادگی کامل دارد تا تمامی خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افغانستان را ارائه کند و هیچ مانعی برای توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک وجود ندارد.

وی در ادامه به اجرای پروژه‌های زیرساختی مهم در کشور اشاره کرد و گفت: پروژه راه‌آهن در شرق کشور با پیشرفت مناسبی در حال اجراست که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش مبادلات اقتصادی خواهد داشت.

وی همچنین به توسعه مسیرهای ارتباطی و تکمیل جاده ماهیرود خراسان جنوبی به فراه افغانستان اشاره کرد و افزود: این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور را فراهم کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان پیشنهاد تشکیل کمیته اقتصادی مشترک میان خراسان جنوبی و ولایت هلمند را مطرح کرد و گفت: استمرار دیدارها و نشست‌های مشترک در بازه‌های زمانی منظم می‌تواند بسیاری از مسائل و موانع احتمالی را از طریق گفت‌وگوی مستقیم و تعامل سازنده برطرف کرده و مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموارتر کند.