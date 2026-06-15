تمهیدات آموزشی حضور دانشگاهیان پزشکی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن دعوت از تمامی اعضای جامعه دانشگاهی کشور برای حضور گسترده و باشکوه در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با صدور اطلاعیه‌ای از مسؤولان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور درخواست کرد با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، زمینه مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهی را در این مراسم فراهم کنند.

مشروح این اطلاعیه به شرح زیر است:

«دانشگاه باید مبدأ تحولات و منشأ تولید علم باشد؛ دانشگاهی که فقط مصرف‌کننده علم دیگران باشد، نمی‌تواند کشور را به قله‌های پیشرفت برساند.» رهبر شهید انقلاب اسلامی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و تبریک پیروزی غرورآفرین رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان متجاوز، در راستای فراهم‌سازی زمینه حضور حداکثری دانشگاهیان علوم پزشکی سراسر کشور در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، موارد زیر را جهت استحضار دانشگاهیان جامعه علوم پزشکی کشور اعلام می‌کند:

با توجه به هم‌زمانی احتمالی برخی برنامه‌های آموزشی و آزمون‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، از تمامی مسؤولان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درخواست می‌شود در صورت امکان و با هماهنگی نمایندگان دانشجویان و گروه‌های آموزشی، نسبت به بازنگری و اصلاح زمان برگزاری آزمون‌های برنامه‌ریزی شده در تاریخ‌های مذکور اقدام کنند.

لازم است مسئولان دانشگاهی ضمن حفظ نظم و انضباط آموزشی و رعایت استانداردهای آموزشی، حداکثر ظرفیت‌ها و امکانات موجود را برای تسهیل حضور دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان در این مراسم ملی به کار گیرند.

در عین حال بدیهی است در مواردی که به دلیل محدودیت‌های زمانی، اجرایی و آموزشی رشته‌های علوم پزشکی امکان تغییر زمان آزمون‌ها وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مسئولان هر دانشگاه و متناسب با شرایط و اقتضائات آن دانشگاه خواهد بود و در مواردی که به هر دلیل امکان تغییر آزمون‌ها به دلیل فشردگی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی توسط مسؤولان میسر نشود، دانشگاهیان به تأسی از منویات مصرح رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت نهضت تولید علم در کشور، با حضور فعال در برنامه‌های علمی اعم از کلاس‌های درس، آزمون‌های مربوطه و فعالیت‌های بالینی، در این مسیر به نظام، انقلاب و آرمان‌های رهبر شهید ادای دین خواهند کرد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی رؤسای دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ابراز امیدواری می‌کند با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری همه‌جانبه دانشگاه‌ها، زمینه مشارکت گسترده جامعه دانشگاهی در این مراسم باشکوه و در عین حال استمرار مطلوب فعالیت‌های آموزشی و علمی کشور که در وزارت بهداشت توأم با ارائه خدمت به آحاد جامعه است، فراهم شود.

در ضمن یادآور می‌شود که تغییرات آزمون‌های علوم پزشکی کشوری متعاقباً اعلام خواهد شد.