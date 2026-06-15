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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱

تجدید میثاق مردم میاندوآب در یکصد و هفتمین تجمع شبانه با رهبر انقلاب

تجدید میثاق مردم میاندوآب در یکصد و هفتمین تجمع شبانه با رهبر انقلاب

ارومیه - مردم ولایی میاندوآب در تداوم شب های اقتدار ملی دوشنبه شب با رهبر انقلاب تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6861502

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