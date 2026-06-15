https://mehrnews.com/x3ckMG ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ کد مطلب 6861502 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ تجدید میثاق مردم میاندوآب در یکصد و هفتمین تجمع شبانه با رهبر انقلاب ارومیه - مردم ولایی میاندوآب در تداوم شب های اقتدار ملی دوشنبه شب با رهبر انقلاب تجدید میثاق کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6861502 کپی شد مطالب مرتبط قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب اول ماه محرم تجمع مردم آبپخش همراه با عزاداری محرم تجمع مردم خورموج در شب اول محرم مراسم عزاداری شب اول ماه محرم در یاسوج ایستادگی و ولایتپذیری ملت دو اصل پیروزی و نصرت الهی است برچسبها فرمانداری میاندوآب بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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