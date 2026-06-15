https://mehrnews.com/x3ckMr ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 6861490 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۲ قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب اول ماه محرم شفت- در این فیلم، قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب اول ماه محرم را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB ویدئو: قائم پورباقر کد مطلب 6861490 کپی شد مطالب مرتبط اجرای ورزش باستانی در تجمع شبانه مردم شفت جشن عقد زوج شفتی در تجمع شبانه هفتاد و ششمین اجتماع شبانه مردم شفت در بیعت با رهبر انقلاب مردم شفت با مهر از انگیزه حضور خود در اجتماعات شبانه می گویند برچسبها شفت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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