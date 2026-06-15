  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۲

قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب اول ماه محرم

قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب اول ماه محرم

شفت- در این فیلم، قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب اول ماه محرم را مشاهده می کنید.

دریافت 12 MB

ویدئو: قائم پورباقر

کد مطلب 6861490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها