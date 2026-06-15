به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی شامگاه دوشنبه در جمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: پاسخ خداوند به امت صاحب انقلاب به واسطه اضطرار زیبای ایمانی و آرمانی، کشف و رفع سوء است.

وی گفت: مضطر از ریشه ضرر است که انسان از این ‌ناحیه دچار خسارت می‌شود لذا حسین‌بن‌علی همچون تمام انبیای الهی، مضطر بود زیرا در طول تاریخ شیاطین جن‌ و انس درصدد بودند که مقام خلافت الهی را از بنی آدم بگیرند.

کارشناس مذهبی تصریح کرد: صد و اندی شب است شاهد حماسه‌آفرینی مردم و میدان هستیم که به شیطان صفت‌ها نشان دادند که راهی جز شکست و تسلیم ندارند.

حجت‌الاسلام مهدوی افزود: ملت آرمان‌خواه به‌ واسطه حفظ خلافت الهی، مضطر الی الله شدند و از سوی خدا، به سوی خدا و برای خدا با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل وارد میدان شدند.

وی این اضطرار الهی را سبب‌ساز تجلی خداخواهی دانست و گفت: پس از شهادت رهبری و انتخاب رهبر صالح، جوان و شجاع خامنه‌ای صفت، دعای ملت اسلامی این شد که دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست.

کارشناس مذهبی اضافه کرد: وعده خدا تا زمانی که این اضطرار الی الله در امت مسلمان تداوم داشته باشد منجر به یکشف السوء خواهد شد لذا این اضطرار نباید کمرنگ شود.

حجت‌الاسلام مهدوی به ایستادگی و ولایت پذیری ملت ایران اشاره و عنوان کرد: این امت با وجود اینکه نائب امام عصر را ندیدند اما دغدغه اطاعت از ایشان را در میدان دارند لذا مراقب باشیم روایت نصرت الهی و پیروزی مردم مبعوث شده تبدیل به تحلیل غلط نشود.

وی تصریح کرد: شما ملت، ادبیات قدرت و حکومت الهی را بر زمین در اوج غربت و مظلومیت پله پله تغییر دادید، شما صاحب نصرت الهی هستید اما نباید این پیروزی منجر به انفعال شود.

کارشناس مذهبی در ادامه افزود: در تقابل با جریان صهیونیسم باید اهل استقامت باشیم و این ایستادگی باید ادامه داشته باشد وقتی که به برکت خون شهدا امروز به یک‌ ملت صاحب تراز الهی تبدیل شده‌اید لذا این ملت پیشرو تا زمان ظهور امام باید اهل استقامت و اهل شعار هیهات من‌الذله باشد.

حجت‌الاسلام مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: امروز شعارمان، رجز علیه شیاطین عالم است لذا همگی تحت فرمان رهبری وحدت را حفظ کنیم و کینه‌مان نسبت به دشمن نباید فراموش شود و همچنان منتقم خون اهل بیت (ع) و رهبر شهیدمان باشیم.