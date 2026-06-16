ورود دانشگاه ایلام به چالش های اقتصادی و اجتماعی استان

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارنامه درخشان دانشگاههای استان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: دانشگاههای استان ایلام در دوران جنگ تحمیلی، بهویژه در مقطع حساس عملیات رمضان، با وجود تمامی محدودیتها و فشارهای ناشی از شرایط جنگی، توانستند با سربلندی به رسالت تاریخی خود عمل کنند.
وی در تبیین ابعاد این نقشآفرینی تصریح کرد: دانشگاههای استان همزمان در دو جبهه حیاتی؛ یعنی حفظ سنگر آموزش و تربیت نیروی متخصص و حضور جهادی در میادین دفاع از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی، عملکردی درخشان و قابل تقدیر از خود بر جای گذاشتند.
رئیس دانشگاه ایلام در ادامه، بر تغییر رویکرد نظام آموزش عالی متناسب با نیازهای روز کشور تأکید کرد و افزود: دانشگاه تنها متولی تولید دانش نیست؛ بلکه رسالت سنگینتری بر دوش این نهاد است و آن اینکه باید در کنار تولید علم، بهعنوان بازوی اجرایی و فکری، گرهگشای مشکلات و چالشهای جامعه باشد.
مرادنژادی با اشاره به موفقیتهای کسبشده در مأموریتهای محوله به دانشگاههای استان، خاطرنشان کرد: دانشگاههای ایلام تاکنون در عرصههای مختلفِ فراتر از دایره آموزش که به آنها محول شده است، عملکرد موفقی داشتهاند و این نشاندهنده ظرفیت بالای علمی و اجرایی در استان است.
وی در پایان با اشاره به پتانسیلهای عظیم آموزش عالی استان، تصریح کرد: آموزش عالی ایلام از ظرفیت بسیار ارزشمندی برخوردار است و این توانمندی را دارد که با ایجاد پل ارتباطی میان «علم و عمل» و با بهرهگیری از اساتید مجرب و دانشجویان مستعد، اقدامات مؤثری در حوزههای کلیدی نظیر صنعت، تولید، کشاورزی و خدمات انجام دهد و چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را مرتفع سازد.
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