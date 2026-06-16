به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیانمهر در آیین افتتاح همزمان ۷۲ پروژه بخش کشاورزی گلستان اظهار کرد: بهرهبرداری از این طرحها در هفته جهاد کشاورزی، نشاندهنده پویایی بخش کشاورزی و اهتمام دولت و بخش خصوصی برای توسعه تولید، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی در استان است.
وی افزود: گلستان با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با دعوت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در پروژههای بخش کشاورزی استان، تصریح کرد: توسعه سرمایهگذاری در این حوزه علاوه بر افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده، زمینهساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق مختلف گلستان خواهد شد.
کیانمهر همچنین بر اهمیت توجه به مسئولیتهای اجتماعی در کنار فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری زمانی به توسعه پایدار منجر میشود که در کنار سودآوری، به ارتقای رفاه عمومی و حمایت از جامعه محلی نیز توجه شود.
وی از تلاشهای مجموعه جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان، بهرهبرداران و سرمایهگذاران استان در مسیر تحقق امنیت غذایی و توسعه اقتصادی قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاریها برای شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای گلستان شد.
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