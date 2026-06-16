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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۲

گلستان به قطب سرمایه‌گذاری کشاورزی و صنایع تبدیلی تبدیل می‌شود

گلستان به قطب سرمایه‌گذاری کشاورزی و صنایع تبدیلی تبدیل می‌شود

گرگان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی، گلستان را به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری کشور تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در آیین افتتاح همزمان ۷۲ پروژه بخش کشاورزی گلستان اظهار کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها در هفته جهاد کشاورزی، نشان‌دهنده پویایی بخش کشاورزی و اهتمام دولت و بخش خصوصی برای توسعه تولید، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی در استان است.

وی افزود: گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با دعوت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در پروژه‌های بخش کشاورزی استان، تصریح کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق مختلف گلستان خواهد شد.

کیان‌مهر همچنین بر اهمیت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی در کنار فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که در کنار سودآوری، به ارتقای رفاه عمومی و حمایت از جامعه محلی نیز توجه شود.

وی از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان، بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران استان در مسیر تحقق امنیت غذایی و توسعه اقتصادی قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری‌ها برای شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گلستان شد.

کد مطلب 6861650

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