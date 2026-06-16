هیئاتی به گستره مازندران؛ از بلندای دماوند تا خیابان در کرانه دریا

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: محرم باز هم از راه رسید، ماهی که هر سال برای مردم ایران عزیز فرصتی برای تازه کردن عهد با سیدالشهدا(ع) و پناه بردن به مکتب عاشورا بوده است.
امسال اما محرم رنگ و بوی دیگری دارد. پس از روزهایی پرالتهاب جنگ رمضان و دفاع مقدس ۱۲ روزه و سوگ رهبر شهید و فرماندهان رشید، نوای «یا حسین(ع)» برای بسیاری از مردم، آرامشی دوباره و نفسی تازه است.
گویی دلها بار دیگر در سایه پرچم عزای حسین بن علی(ع) آرام گرفتهاند. این نخستین محرم پس از شهادت امام شهید ماست؛ مردی که نام و یادش با نام و سیره امام حسین(ع) تنیده بود و برای همیشه در خاطره این امت باقی خواهد ماند.
امسال عزاداران حسینی در کنار سوگواری برای سالار شهیدان، یاد امام شهید و بهویژه شهدای سالی که گذشت را گرامی خواهند داشت.
مازندران در سوگ امام حسین(ع)؛ از طوقزنی شرق تا نخلگردانی مرکز
علمهای سیاه و بیرقهای عزا در مازندران، امسال زودتر از هر سال و هنوز در سوگ شهادت رهبر شهید و قائد امت اسلامی و جبهه مقاومت و جمعی از فرماندهان و جوانان این مرز و بوم، برافراشته شده است، مردم این دیار که همیشه با امام حسین(ع) عجین بودهاند، پیش از فرارسیدن ماه محرم، سیاهپوشتر از همیشهاند؛ گویی داغی تازه بر داغهای کهن نشسته و عشق به اباعبدالله الحسین(ع) تنها مرهم این رنجهاست.
اقامه عزا در ۴۰۰۰ هیئت مذهبی
استان مازندران به عنوان یکی از قطبهای اصلی برگزاری مراسم محرم، امسال نیز با حضور پرشور مردم در هزاران هیئت، مسجد و حسینیه، صحنههایی ماندگار از ارادت به خاندان عصمت و طهارت را رقم زده است.
در گوشهوکنار استان، از گلوگاه تا رامسر، خیابانها و معابر عمومی میزبان هیئتهای مذهبی شده است. موکبهای عزاداری از پیش از آغاز ماه محرم در ورودی شهرها و روستاها برپا شده و هر شب، هزاران عزادار در هیئتهایی نظیر هیئت حضرت ابوالفضل(ع) ساری، هیئت فاطمه الزهرا(س) بابل و هزاران هیئت دیگر گرد هم میآیند تا بر مصائب سالار شهیدان اشک بریزند.
شیرخوارگان حسینی؛ همنوایی مادران با طفل ششماهه کربلا
اولین جمعه ماه محرم، یادآور مصیبت حضرت علیاصغر(ع)، طفل شیرخوار کربلاست. امسال نیز مراسم شیرخوارگان حسینی در ۷۰۰ حسینیه، تکایا و مصلاهای شهرهای مختلف مازندران برگزار میشود. مادران، فرزندان شیرخوار و کوچک خود را در آغوش میگیرند و به میدان میآورند تا با نوزادشان بیعت کنند؛ همان سربازان کوچکی که میخواهند وفاداری خود را به امام حسین(ع) فریاد بزنند. در آمل، این آیین پرفیض در صحن مطهر امامزاده ابراهیم(ع) با حضور گسترده مادران و نوزادان برگزار میشود.
احلی من العسل؛ نوجوانان به یاد قاسم بن الحسن(ع)
همزمان با ششم ماه محرم، سیزدهمین دوره سوگواره دانشآموزی «احلی من العسل» با حضور پرشور دانشآموزان در مناطق مختلف استان مازندران برگزار خواهد شد. این آیین معنوی به یاد حضرت قاسم بن الحسن(ع)، نوجوان باوفای کربلا که شهد شیرین شهادت را به عسل دوست داشتن امامش برگزید، در مساجد و تکایای استان برگزار میشود.
در این همایش، نوجوانان عاشورایی استان مازندران با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی در کنار بیرقهای عزای حسینی و با بستن سربندهای «یا حسین»، عشق و ارادت خود را به سالار شهیدان اعلام میکنند.
آیینهای ویژه عزاداری مردم مازندران؛ از طوقزنی تا نخلگردانی
عزاداری محرم در مازندران، تنها محدود به برپایی هیئت و سینهزنی نیست؛ آیینهای کهن و منحصربهفردی در جایجای استان برگزار میشود که ریشه در تاریخ، اعتقادات و فرهنگ بومی این دیار دارد.
طوقزنی یکی از شاخصترین آیینهای مازندران در ماه محرم است که بیشتر در شرق استان (نظیر ساری، نکا، بهشهر و گلوگاه) رواج دارد و یادآور تشنگی و بیآبی کاروان حسین است. طوقها سازههای چوبی بزرگ و تزئین شدهای هستند که عزاداران با نظم خاصی بر دوش میگیرند و با حرکات موزون و ضربآهنگ طبل و سنج، صحنههای کربلا را بازآفرینی میکنند.
روز عاشورا، آیین نخلگردانی در برخی از شهرهای مازندران (مانند ساری، آمل، نوشهر و بارفروشده بابل) باشکوه خاصی برگزار میشود. نخل، سازه عظیم چوبی و فلزی به شکل تابوت است که با پارچههای سیاه، شمشیر، سپر و آیینه تزئین شده و نماد تابوت مطهر امام حسین(ع) به شمار میرود. عزاداران با ندای «وای حسین شهید» نخل را روی دوش میگیرند و با سینهزنی و زنجیرزنی آن را در سطح شهر میگردانند.
ساری در لباس سیاه عزاداری محرم
سید حسن احمدی، شهردار ساری با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، اظهار داشت: شهر ساری با قلبی مشتاق و در لباس سیاه، به استقبال ماه محرم رفت تا یاد و خاطره شهادت امام حسین(ع) و یارانش در تمامی گوشه و کنار شهر جاری شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص سال جاری، افزود: امسال نخستین سالی است که ماه محرم را در فقدان رهبر شهیدمان برگزار میکنیم. مردم در ماههای اخیر تجربهای متفاوت از مقاومت و ایستادگی را پشت سر گذاشتهاند و این موضوع باعث شده است تا روحیه حماسی، سلحشوری و ایستادگی در برابر ظلم، بیش از هر زمان دیگری در جامعه ظهور پیدا کند.
شهردار مرکز استان تصریح کرد: بنرهای مناسبتی، پارچههای سیاه و ریسههای عزاداری در تمامی معابر و میادین شهر نصب شده است و شهرداریهای مناطق چهارگانه با محوریت اجرای طرحهای بصری و مناسبتی، گامهای موثری در جهت آمادهسازی فضای شهری برداشتهاند.
مراسم سیاهپوشان در میدان امام حسین(ع) ساری
در آستانه فرارسیدن ماه حزن و اندوه اباعبدالله(ع)، مراسم معنوی سیاهپوشان با حضور عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در میدان آئینی امام حسین(ع) ساری برگزار شد.
این آیین با اجرای پیرغلام حسینی، استاد معلمکلائی، همراه با سیاهپوش کردن پدر شهید امین ضیائی، فرمانده سپاه شهرستان ساری و یک نوجوان برگزار و در ادامه نیز حاج علی علیپور با قرائت مرثیه و ذکر مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همچنین یاد و نام رهبر شهید، فضای مراسم را آکنده از شور و حماسه حسینی کرد.
هدف از محرم، تبیین دقیق پیام عاشورا است
حجتالاسلام هدایتزاده، امام جماعت مسجد هراتبرد در بخش مرکزی تنکابن، در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آیین های مذهبی در ایام محرم در محوطه این مسجد، گفت: این برنامه با استقبال خوب مردم مواجه شد و هدف ما از اجرای آن صرفاً ارائه یک کار هنری ساده نبود.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی در اجرای چنین برنامههایی ارائه محتوای دقیق و مستند است، افزود: تلاش ما این است که نمایشهایی با پشتوانه تاریخی و استدلالی اجرا شود تا علاوه بر انتقال مفاهیم عاشورایی، بتواند برخی شبهات موجود در ذهن جوانان و مخاطبان را نیز برطرف کند.
حجتالاسلام هدایتزاده با اشاره به اینکه واقعه عاشورا مظهر ایستادگی، آزادی و مقاومت است، تصریح کرد: سرور آزادگان عالم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نماد حقیقی آزادی است و مفهوم آزادی در مکتب حسینی معنایی عمیقتر از برداشتهای رایج در اندیشههای غربی دارد.
هدایتزاده با تأکید بر اینکه عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، خاطرنشان کرد: آنچه در روز عاشورا رخ داد درسی بزرگ برای تاریخ بشریت است و هرجا سخن از ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت به میان میآید، نام امام حسین(ع) به عنوان الگوی آزادگی مطرح میشود.
تأکید پلیس راه مازندران بر رعایت الزامات ایمنی
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری و افزایش حضور هیئتهای مذهبی در روستاها و محورهای خارج از شهر، گفت: در این ایام، توجه به الزامات ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.
وی بیان کرد: گروهها و هیئتهای عزاداری که در جادههای روستایی، حاشیه راهها و مسیرهای بینروستایی اقدام به برگزاری مراسم میکنند، باید تمهیدات لازم برای ایجاد فضای ایمن در زمان و محل تردد عزاداران را در دستور کار قرار دهند. بهکارگیری نیروهای انتظامات با جلیقه شبرنگ، استفاده از علائم هشداردهنده و ایجاد روشنایی کافی در طول مسیر حرکت عزاداران، بهخصوص در ساعات شب، از جمله اقداماتی است که میتواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.
سرهنگ عبادی همچنین از مسئولان هیئتها خواست از جانمایی موکبها، توقف خودروها و قرار دادن تجهیزات در محدوده جاده و نقاطی که میدان دید رانندگان را کاهش میدهد، خودداری کنند. خودروها باید در مکانهای امن و خارج از مسیر اصلی عبور و مرور متوقف شوند تا هم از ایجاد ترافیک جلوگیری شود و هم احتمال بروز تصادف کاهش یابد.
آیینهای عزاداری مردم مازندران تلفیقی از ارادت به سیدالشهدا(ع) و حفظ فرهنگ غنی بومی این سرزمین است. از طوقزنی شرق استان تا نخلگردانی مرکز، از سینهزنی محلی تا نذریهای سنتی، همه و همه نشان میدهد که محرم در مازندران صرفاً یک ماه نیست، بلکه سبک زندگی و هویتی دیرینه است که با عشق به حسین(ع) و وفاداری به آرمانهایش معنا مییابد.
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