به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی حریم شهر تهران در دستور جلسه امروز قرار دارد و پیگیری می شود؛ گفت: این موضوع مهم سالها محل اختلاف بوده است. قرار بر این شد که شورای شهر طبق قانون طرح حریم را تصویب کند و سپس به استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد و بخشی از این طرح امروز بررسی خواهد شد و مباحث ساختاری آن در جلسات آینده مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: برای جنگ رمضان نیز لایحهای آماده شده که امروز بررسی میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در بحث حریم بحث توسعه را مدنظر نداریم، گفت: نقشهای که حریم را در برمیگیرد و همچنین نحوه مدیریت حریم باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گفته وی؛ استان تهران به ویژه این منطقه باید از جهات مختلف باید به شدت تحت کنترل باشد. و اگر ازدیاد جمعیت شکل بگیرد با مشکل کمبود آب مواجه میشویم.
وی ادامه داد: مدیریت و نظارت بر حریم که ساخت و ساز غیرقانونی در آن انجام نشود، مورد توجه ما قرار دارد و مشارکت عمومی در این منطقه از استان تهران مدنظر است تا با همکاری بتوانیم منطقه را به بهترین شکل مدیریت کنیم.
چمران گفت: باید طرح را به استانداری ارسال کنیم. ما چند جلسه با استاندار به صورت تخصصی برگزار کردهایم و موارد را مفصل توضیح دادهایم.
به گفته وی؛ این مسئله تخصص ماست و از سال ۱۳۸۲ در مورد آن کار کردهایم. ما طرح را ارائه میدهیم و همفکری میکنیم تا با تفاهم مشکلات را حل کنیم و مسائل در قالب این طرح قابل حل است و به گونهای پیش میرویم که مرزها خاصیت خود را از دست دهد و حریم یکپارچه باشد و بتوان طرح را اجرایی کرد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین در واکنش به مطرح شدن ایده ایجاد منطقه آزاد در تهران گفت که چنین اقدامی میتواند در تسهیل ترخیص کالا مؤثر باشد.
وی درباره مراسم تشییع امام شهید در تهران ادامه داد: جلسات مفصلی برگزار شده و برنامههای متعددی پیشبینی شده و به محض نهایی شدن اطلاعرسانی انجام خواهد شد و وجود منطقه آزاد به ما در ترخیص کالا کمک خواهد کرد. برای مثال اتوبوسها در گمرک بندرعباس ترخیص نمیشود و در این منطقه ترخیص خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره اینکه چرا شهرداری اجازه نداد دولت کمک به آسیبدیدگان را بر عهده بگیرد، گفت: شهرداری در جایگاهی نیست که اجازه دهد دولت کاری کند یا نکند و شهرداری بر اساس تفاهمات از آسیبدیدگان جنگ حمایت میکند.
به گفته وی؛ اگر نتوانستند منزلی اجاره کنند شهرداری این اقدام را برای آنها انجام خواهد داد، البته اگر شهرداری این کار را میکند باید به این فکر کنیم که چگونه هزینه آن را تامین کنیم و پیمانکاران زیادی آماده همکاری با شهرداری هستند تا مشکل آسیبدیدگان جنگ برطرف شود.
وی در خصوص تامین هزینههای اجتماعات شبانه ادامه داد: هنوز هزینهها در این زمینه محاسبه و اعلام نشده است و باید بررسیها انجام و گزارشات آن ارائه شود.
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