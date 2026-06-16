به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، کارگاه‌های جامع برنامه‌نویسی پایتون آکادمی ایرانسل، با هدف توسعه مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال و توانمندسازی سرمایه انسانی کشور، با رویکردی پروژه‌محور و مبتنی بر نیازهای واقعی صنعت برگزار می‌شود. این دوره با هدف آماده‌سازی علاقه‌مندان برای ورود به حوزه‌های برنامه‌نویسی، تحلیل داده و هوش مصنوعی، طراحی شده و تلاش دارد فاصله میان آموزش‌های تخصصی و نیازهای واقعی بازار کار را کاهش دهد.

پایتون؛ زبان توسعه فناوری‌های نوین

در سال‌های اخیر، توسعه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، علم داده، اتوماسیون و توسعه نرم‌افزار، نیاز سازمان‌ها و کسب‌وکارها به نیروهای متخصص را بیش از گذشته افزایش داده است. در این میان، زبان برنامه‌نویسی پایتون به‌عنوان یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی جهان، نقش مهمی در توسعه فناوری‌های نوین ایفا می‌کند و به یکی از مهارت‌های کلیدی موردنیاز بازار کار تبدیل شده است.

کارگاه جامع پایتون آکادمی ایرانسل، با توجه به اهمیت زبان پایتون در دنیای امروزی و با هدف پاسخ‌گویی به نیاز کشور برای تربیت نیروی متخصص، به‌گونه‌ای طراحی شده است که شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با مفاهیم پایه و پیشرفته برنامه‌نویسی، تجربه کار روی پروژه‌های عملی و کاربردی را نیز به دست آورند و بتوانند آموخته‌های خود را در شرایط واقعی به کار بگیرند.

آموزش پروژه‌محور با حضور متخصصان صنعت

این دوره با حضور متخصصان حوزه توسعه نرم‌افزار و هوش مصنوعی برگزار می‌شود و محتوای آموزشی آن براساس نیازهای روز صنعت دیجیتال تدوین شده است و تلاش دارد مسیر ورود علاقه‌مندان به حوزه‌های برنامه‌نویسی، تحلیل داده و هوش مصنوعی را تسهیل کند. در طول دوره، شرکت‌کنندگان با مفاهیم کلیدی برنامه‌نویسی پایتون، اصول حل مسئله، توسعه نرم‌افزار و کاربردهای این زبان در حوزه‌های مختلف آشنا می‌شوند.

رویکرد پروژه‌محور دوره نیز این امکان را فراهم می‌کند تا فراگیران ضمن یادگیری مباحث تئوری، مهارت‌های عملی موردنیاز برای فعالیت حرفه‌ای در این حوزه را نیز کسب کنند و آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار داشته باشند.

این دوره از ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، در ۴۵ ساعت، به صورت آنلاین و حضوری، برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهینامه معتبر دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت‌نام، با شماره ۰۹۳۰۲۰۲۰۲۰۰ تماس بگیرند یا به صفحه اختصاصی این دوره در وب‌سایت آکادمی ایرانسل مراجعه کنند.

مسیر آکادمی ایرانسل در توسعه مهارت‌های دیجیتال

آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعه «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده و به بیان دقیق‌تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی آکادمی، پیشرو بودن در حوزه توسعه نوآوری و آموزش دیجیتال، توسعه جریان آموزشی مهارت‌محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش‌های نوین آموزش دیجیتال و عرضه عادلانه آموزش، است.

این آکادمی، طی سال‌های اخیر با برگزاری دوره‌های تخصصی، بوت‌کمپ‌ها، رویدادهای آموزشی و برنامه‌های مهارت‌محور، نقش فعالی در توسعه اکوسیستم فناوری، نوآوری و آموزش کشور ایفا کرده است. برگزاری کارگاه جامع پایتون نیز در ادامه همین مسیر و با هدف تربیت نیروهای متخصص برای مشاغل آینده و توسعه مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود.

آموزش‌های ارائه‌شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزش‌های تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل»، «آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت‌های همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروه‌های تخصصی مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپ‌ها و فرایند شتاب‌دهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.

در همین رابطه، مرکز آموزش‌های آزاد ایرانسل نیز به‌عنوان یک مرکز تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کشور، برای ارائه آموزش‌های تخصصی، نوآورانه و مهارت‌محور، توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل، مشتریان ایرانسل و عموم مردم، با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در حال فعالیت است.

«ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و عادلانه برای مشتریان»، «ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»، «پیاده‌سازی آموزش تخصصی و مهارت‌محور برای همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز بالاترین درجه رضایتمندی مشتریان از آموزش‌های حرفه‌ای و مهارت‌محور» از جمله اهداف آکادمی ایرانسل است.

مجموعه ایرانسل لبز، در سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شد.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های پژوهشی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل»، «آکادمی ایرانسل» و «مرکز تعمیر تجهیزات» از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.