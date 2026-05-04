به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری با اشاره به بازدید انجام شده با حضور مدیران ستادی دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان در بخش توکهور و هشتبندی از پیگیری برای توسعه زیر ساختهای درمانی و سلامت در این منطقه خبر داد.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه با امام جمعه و اعضای شورای بخش توکهور و شهر هشتبندی و بررسی مطالبات آنها در حوزه درمان و سلامت از مرکز درمان بستر هشتبندی در جهت بررسی مشکلات و تصمیم گیری ها برای رفع آنها بازدید انجام شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان گفت: راه اندازی آزمایشگاه و رادیولوژی یکی از موارد درخواست شده از سوی مردم و مسئولان محلی این منطقه است که با تهیه دستگاههای مورد نیاز در جهت راه اندازی آن برای نیروی انسانی آن هم اقدام می شود.

صفری با بیان اینکه ارائه خدمات تخصصی به مردم این منطقه مورد تاکید بود عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده برای فعال کردن خدمات تخصصی در این منظقه نیز اقدام خواهد شد.

وی از برنامه ریزی برای راه اندازی بخش دیالیز خبر داد و بیان داشت: مقدمات آن در حال انجام است که در صورت اجرای برنامه های مورد نظر این بخش نیز در این منطقه را اندازی می شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان گفت: در این بازدید از زمینی که برای ساخت بیمارستان پیش بینی شده است نیز بازدید شد تا در صورت صدور مجوزهای لازم در آینده برای توسعه این زیر ساخت نیز اقدام شود.

صفری بیان داشت: برای فعال سازی مرکز خدمات جامع سلامت شهری هشتبندی مسئولان محلی مکان استیجاری را پیش بینی کرده بودند که از این محل نیز بازدید شد.