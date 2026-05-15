پورحسینی: سهمیه بنزین خودروها در هرمزگان مورد بازبینی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پورحسینی، امام جمعه توکهور و هشتبندی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به معضل صف‌های طولانی بنزین در سطح استان به‌ویژه منطقه توکهور و هشتبندی، اظهار کرد: هرمزگان به‌دلیل موقعیت ویژه خود، استانی خاص در سطح کشور است.

وی افزود: هرمزگان هم‌اکنون هم درگیر گرمای طاقت‌فرسا است و هم در خط مقدم نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی قرار دارد و این وضعیت بنزین زیبنده مردم آن نیست.

امام جمعه هشتبندی عنوان کرد: در حق مردم هرمزگان در موضوع بنزین بی‌عدالتی صورت گرفته و تعیین سهمیه بنزین برای این استان همانند استان‌های سردسیر، غیرقابل قبول است و باید تدبیری برای آن شود.

وی خاطرنشان کرد: هرمزگان هم وسیع است و هم گرمسیر، و سهمیه پایین بنزین کفاف ترددهای مردم را نمی‌دهد.

پورحسینی تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی هرمزگان سبب شده بخشی از بنزین قاچاق شود که برای آن نیز باید تدبیر کرد. همچنین کاهش سهمیه کارت‌های سوخت همزمان با جنگ تحمیلی دشمنان، بر مشکلات دامن زده و این موضوع نیازمند بازنگری جدی برای مردم هرمزگان است.

امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: حق مردم انقلابی هرمزگان نیست که ساعت‌ها در صف‌های طولانی بنزین معطل دریافت بیست لیتر بنزین باشند. افزایش نظارت‌ها بر جایگاه‌های عرضه سوخت و بازنگری در سهمیه‌ها ضروری است.

وی افزود: دغدغه و گلایه بحق مردم در خصوص معضل بنزین به مسئولان عالی‌رتبه استان به‌ویژه استاندار منتقل شده و امیدواریم تدابیر لازم اتخاذ گردد.

پورحسینی همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب اداری و درمانی، مردم منطقه توکهور و هشتبندی ناچارند مسیر طولانی و ناایمن مرکز شهرستان و مرکز استان را برای پیگیری امور خود طی کنند و معضل سهمیه بنزین نیز بر این مشکلات افزوده است.

ضرورت اهتمام دانشگاه علوم پزشکی در تجهیز مرکز درمانی هشتبندی



امام جمعه هشتبندی تصریح کرد: موضوع درمان برای مردم این منطقه حیاتی است و ضروری است دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به تجهیز مرکز بستر درمان هشتبندی به امکانات آزمایشگاهی، تصویربرداری، پزشکان متخصص، آمبولانس و غیره اقدام کند.

پورحسینی با اشاره به سالروز ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) تصریح کرد: ترویج فرهنگ ازدواج آسان در بین خانواده‌ها با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ضروری است. بسیاری از ریخت‌وپاش‌ها در عروسی‌ها غیرضروری است و باید به سمت ازدواج‌های کم‌هزینه حرکت کرد.



امام جمعه توکهور و هشتبندی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور آمریکا به چین، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور منحوس آمریکا در این سفر اهداف مهمی همچون توقف همکاری‌های اقتصادی و فناورانه ایران و چین را دنبال می‌کند که محقق نخواهد شد. آمریکا در باتلاق خودخواسته جنگ با ایران گیر افتاده و برای بیرون آمدن از آن در پی همسو کردن کشورها علیه ایران با اتهامات بی‌اساس است.

پورحسینی تصریح کرد: رژیم جنایتکار آمریکا و اسرائیل، ان‌شاءالله با صلابت مردم و نیروهای مقتدر مسلح کشور، در باتلاق تنگه هرمز غرق خواهند شد.