بخشدار سعدآباد: اغلب شهرها و روستاهای دشتستان با کمبود آب روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمیمفرد صبح سه شنبه در همایش بخشداران استان بوشهر که به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد، مهمترین مسائل، چالشها و مطالبات بخشهای شهرستان دشتستان را مطرح کرد.
بخشدار سعدآباد با اشاره به یکی از مهمترین دغدغههای مردم شهرستان دشتستان، اظهار کرد: امروز اغلب شهرها و روستاهای دشتستان با کمبود شدید آب شرب و افت کیفیت آن مواجه هستند و بخش قابل توجهی از وقت و توان مدیران محلی و بخشداران صرف پیگیری این موضوع میشود.
وی با بیان اینکه تداوم مشکلات حوزه آب میتواند پیامدهای اجتماعی در پی داشته باشد، افزود: تأمین پایدار آب شرب و ارتقای کیفیت آن از مهمترین مطالبات مردم شهرستان دشتستان است و نیازمند توجه ویژه مسئولان و تسریع در اجرای طرحهای مرتبط است.
سلیمیمفرد بر ضرورت اولویتبخشی به پروژههای حوزه آب در تخصیص اعتبارات و برنامهریزیهای استانی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدیتر این موضوع برای رفع مشکلات شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان شد.
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