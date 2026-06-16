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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

عملیات اجرایی تعریض محور مواصلاتی وحدتیه – سیاه‌منصور آغاز شد

عملیات اجرایی تعریض محور مواصلاتی وحدتیه – سیاه‌منصور آغاز شد

بوشهر- رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دشتستان از آغاز عملیات اجرایی تعریض محور مواصلاتی وحدتیه – سیاه‌منصور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی فرماندار دشتستان با همراهی سروش گرمسیری‌نژاد معاون عمرانی فرماندار، مصطفی سلیمی‌مفرد بخشدار سعدآباد، قلی‌پور رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دشتستان و جمعی از مدیران بخش سعدآباد و شهر وحدتیه از محور مواصلاتی وحدتیه به سیاه‌منصور بازدید کردند.

رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دشتستان عصر سه شنبه در این بازدید با اشاره به اهمیت این مسیر اظهار کرد: محور فرعی وحدتیه به سیاه‌منصور یکی از مهم‌ترین و پرترددترین محورهای فرعی شهرستان دشتستان است.

سامان قلی پور گفت: این مسیرطی سال‌های گذشته شاهد وقوع تصادفات متعدد جاده‌ای بوده و تعریض و ایمن‌سازی آن از مطالبات جدی مردم منطقه به شمار می‌رفت که با پیگیری های مستمر انجام شده زمینه اجرای این پروژه فراهم و عملیات اجرایی پروژه آغاز شد.

کد مطلب 6862487

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