به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی فرماندار دشتستان با همراهی سروش گرمسیرینژاد معاون عمرانی فرماندار، مصطفی سلیمیمفرد بخشدار سعدآباد، قلیپور رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دشتستان و جمعی از مدیران بخش سعدآباد و شهر وحدتیه از محور مواصلاتی وحدتیه به سیاهمنصور بازدید کردند.
رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دشتستان عصر سه شنبه در این بازدید با اشاره به اهمیت این مسیر اظهار کرد: محور فرعی وحدتیه به سیاهمنصور یکی از مهمترین و پرترددترین محورهای فرعی شهرستان دشتستان است.
سامان قلی پور گفت: این مسیرطی سالهای گذشته شاهد وقوع تصادفات متعدد جادهای بوده و تعریض و ایمنسازی آن از مطالبات جدی مردم منطقه به شمار میرفت که با پیگیری های مستمر انجام شده زمینه اجرای این پروژه فراهم و عملیات اجرایی پروژه آغاز شد.
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