مشهد- همایش شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۸:۳۰ در رواق امام خمینی (ع) حرم مطهر رضوی و بهطور همزمان در سراسر کشور برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران کودک خردسال، روز جمعه ۲۹ خرداد با پوششی یک دست، در رواق امام خمینی (ع) گرد میآیند تا با زبان معصومیت، روایت مظلومیت حضرت علیاصغر (ع) را در مراسم سراسری شیرخوارگان حسینی، بازگو کنند.
همایش شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۸:۳۰ در رواق امام خمینی (ع) حرم مطهر رضوی و بهطور همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، فرآیند توزیع لباسهای مخصوص این مراسم از ساعت ۶ صبح آغاز میشود تا خانوادهها بتوانند پیش از شروع مراسم، لباسهای فرزندان خود را دریافت کنند.
مراسم اصلی شیرخوارگان حسینی نیز از ساعت ۸:۳۰ صبح در فضای معنوی رواق امام خمینی (ره) و دیگر رواقها برگزار خواهد شد. در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین واعظ موسوی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مرثیه سرایی سید قانع و سید امیر احمدنیا از دیگر برنامههای این مراسم است.
به منظور سازماندهی بهتر و ایجاد یکپارچگی در این مراسم، تعداد ۹ هزار دست لباس مخصوص برای شیرخوارگان حسینی تهیه شده است که در روز جمعه میان شرکتکنندگان توزیع میشود.
این اقدام در راستای تسهیل حضور خانوادهها و ایجاد فضایی منظم برای برگزاری این همایش بزرگ پیشبینی شده است.
لازم به ذکر است که این همایش علاوه بر حرم مطهر رضوی، در نقاط مختلف سراسر کشور نیز بهصورت همزمان برگزار میشود تا همگان همصدا و همنوا حقانیت امام حسین (ع) را، فریاد بزنند.
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