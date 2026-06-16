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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

لژیونرهای تنیس روی میز ایران در ترکیه اول تا سوم شدند

لژیونرهای تنیس روی میز ایران در ترکیه اول تا سوم شدند

حمیدرضا طاهرخانی، محمدحسن حبیبی و امین احمدیان با تیم‌های باشگاهی خود در لیگ ترکیه به ترتیب اول تا سوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه لژیونر تنیس روی میز ایران در رقابت‌های لیگ الیت ترکیه، در پایان این مسابقات همراه تیم‌های خود در جمع سه تیم برتر قرار گرفتند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم فنرباغچه با بهره‌گیری از حمیدرضا طاهرخانی در ترکیب خود به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم کاپا با حضور محمدحسن حبیبی نایب‌قهرمان شد. ضمن اینکه تیم بشیکتاش هم با امین احمدیان در رده سوم ایستاد.

لیگ الیت ترکیه بالاترین سطح مسابقات باشگاهی تنیس روی میز این کشور محسوب می شود.

کد مطلب 6862117

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