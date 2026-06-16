پورخاقان: باید مراقب بدعهدی دشمن باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که با حضور کارکنان ستادی قوه قضاییه و بسیجیان سازمان‌های تابعه در نمازخانه ساختمان شهدای قوه‌قضاییه برگزار شد، نهضت عاشورا را نقطه عطفی در حفظ و استمرار دین الهی دانست و بر نقش بی‌بدیل خون شهدا در بیداری ملت‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در این مراسم با تسلیت ایام عزاداری سیدالشهدا (ع)، به تبیین عبارت اسلام محمدی‌الحدوث و حسینی‌البقاء پرداخت و اظهار کرد: اگر نهضت عاشورا و ایثار یاران باوفای امام حسین (ع) نبود، سرنوشت اسلام به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. امام حسین (ع) برای اصلاحِ انحرافی قیام کرد که در طول ۵۰ سال پس از رحلت پیامبر (ص) در جامعه شکل گرفته بود و با نثار جان خود، اسلام ناب را از خطر نابودی نجات داد.

وی بعثت، غدیر، عاشورا و فرج را چهار مقطع تعیین‌کننده در تاریخ اسلام برشمرد و افزود: بعثت آغاز نهضت، غدیر تداوم ولایت، عاشورا ضامن بقا و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تکمیل‌کننده این اراده الهی است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه اشک بر سیدالشهدا (ع) باید همراه با شناخت اهداف ایشان باشد، تصریح کرد: فلسفه قیام عاشورا مقابله با ظلم، فساد و انحراف بود. امروز نیز پیروان مکتب حسینی باید در مبارزه با فساد، ارتشا و تحقق عدالت بیش از پیش کوشا باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات جاری و نقش خون شهدا در بیداری امت اسلامی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که خون مطهر امام حسین (ع) جامعه را بیدار کرد، خون رهبر شهیدمان نیز امروز موجب آگاهی، انسجام و عزت شده است. خیزشی که امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم، ثمره همان خون‌های پاک است که اگر نبود، این حرکت عظیم شکل نمی‌گرفت.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر دستگاه دیپلماسی کشور که محصول هماهنگی میدان، خیابان و دیپلماسی قدرتمند بود خاطرنشان ساخت: علیرغم دستاوردهای بسیار ارزشمند باید مواظب بدعهدی دشمن غدار باشیم و با حفظ میدان، تقویت خیابان و پرهیز از هرگونه تفرقه، نظارت دقیق بر اجرای تفاهم‌نامه داشته باشیم.

وی یادآور شد: دستاورد بزرگی که امروز در سایه این بیداری و آگاهی برای کشور رقم خورده، مرهون خون شهداست و باید با بیداری کامل از آن صیانت کرد.