مریم کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پویش که با محوریت «فرهنگ محیط زیست، مشارکت ملی، محیط زیست سالم» طراحی شده است، با هدف ارتقای سواد محیط زیستی خانوادهها، توسعه مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست و تبدیل آموزههای محیط زیستی به رفتارهای روزمره اجتماعی، از روز شنبه ۲۳ خردادماه در سراسر استان اصفهان وارد مرحله اجرایی شد.
وی با اشاره به نقش بیبدیل خانواده در شکلگیری فرهنگ عمومی جامعه افزود: محیط زیست سالم، زیربنای امنیت ملی، سلامت عمومی، امنیت غذایی، امنیت آبی و رفاه نسلهای آینده است. از این رو حفاظت از محیط زیست تنها یک مسئولیت اداری یا سازمانی نیست بلکه یک مسئولیت اجتماعی و ملی است که باید از درون خانوادهها آغاز شود.
وی افزود:پویش خانواده سبز، ایران امن تلاشی برای تبدیل هر خانواده به یک پایگاه آموزش محیط زیستی و هر شهروند به یک کنشگر مسئول در مسیر حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، خانوادههای اصفهانی با پیوستن به «پیمان سبز ایرانیان» متعهد میشوند در راستای کاهش مصرف آب، مدیریت صحیح پسماند، کاهش مصرف پلاستیکهای یکبار مصرف، حفاظت از تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب طبیعت و ترویج فرهنگ محیط زیستی در میان اعضای خانواده و جامعه گام بردارند.
کرمانی افزود: در قالب این پویش، شهروندان میتوانند تصاویر، فیلمها، روایتها و تجربههای موفق خانوادگی خود در زمینه حفاظت از محیط زیست را در پیامرسانهای داخلی بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و گپ منتشر کرده و به اشتراک بگذارند.
وی اضافه کرد: همچنین از تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، دانشگاهها، مدارس، سازمانهای مردمنهاد، فعالان فرهنگی، رسانهها، هنرمندان، ورزشکاران و کنشگران اجتماعی دعوت شده است تا در گسترش این حرکت فرهنگی و مردمی مشارکت کنند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان اضافه کرد: آثار و اقدام های برتر مردمی به صورت مستمر در رسانههای رسمی این اداره کل بازنشر شده و در پایان مرحله نخست پویش، خانوادههای فعال و اثرگذار به عنوان «خانوادههای سبز استان اصفهان» معرفی خواهند شد.
به گفته وی، این پویش در گام نخست در سطح استان اصفهان اجرا میشود و زمینهساز شکلگیری شبکهای از خانوادههای حامی محیط زیست با رویکرد آموزش، فرهنگسازی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت مردمی خواهد بود.
کرمانی افزود: از همه خانوادههای عزیز اصفهانی دعوت میکنم با پیوستن به پویش "خانواده سبز، ایران امن"، سهم خود را در حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و آینده فرزندان این سرزمین ایفا کنند.
سرپرست حفاظت محیطزیست استان اصفهان تاکید کرد: یقین داریم که امنیت پایدار ایران عزیز از مسیر احترام به محیط زیست، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت آگاهانه مردم عبور میکند.
به گزارش مهر، شهروندان میتوانند تصاویر، فیلمها، روایتها و تجربههای موفق خانوادگی خود در زمینه حفاظت از محیط زیست را در پیامرسانهای داخلی بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و گپ به شماره 09355192823 ارسال کنند.
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