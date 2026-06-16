حجت الاسلام عاشوری: کشاورزی سدی در برابر طمع دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریم عاشوری، عصر روز سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی در استانداری گیلان، با اشاره به جاودانگی دین اسلام و تشیع، از وضعیت حساس کنونی سخن گفت و اظهار کرد: ما در دوره ای هستیم که شیاطین بزرگ در پی طمع کردن به شاهراه های خدادادی و میراث تمدنی آبا و اجداد ما در ایران هستند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، افزود: کشاورزی نقطه عطفی است که می تواند همچون سدی در برابر طمع دشمنان ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه کشاورزی ابزاری برای معرفی محصولات در زمان بحران است، اظهار کرد: بخش کشاورزی باید به عنوان یک لایه دفاعی و استراتژیک در برابر چالش های موجود عمل کند.

تبدیل بحران ها به فرصت برای معرفی محصولات داخلی

حجت الاسلام عاشوری با اشاره به ظرفیت های موجود در زمان های دشوار گفت: در هر حادثه و بحرانی که رخ می دهد، میتوان از آن به عنوان یک فرصت استثنایی برای معرفی محصولات داخلی استفاده کرد؛ در واقع باید از بحران ها برای نمایش توانمندی های تولیدی بهره برد.

وی با تأکید بر لزوم تمرکز خدمات و خدمت رسانی به مردم استان، تصریح کرد: این استان با برخورداری از مردمی متمدن، شایستگی آن را دارد که برای مردم آن جان فشانی کرد و با تمام توان به آنها خدمت رساند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان تصریح کرد: تقویت بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نه تنها امنیت غذایی کشور را تضمین میکند، بلکه توانمندی های ایران اسلامی را در عرصه های بین المللی به نمایش می گذارد.