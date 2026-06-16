فراخوان چهارمین رویداد هنری «چای روضه» در چهارمحال و بختیاری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین رویداد هنری «چای روضه» که به عنوان بستری برای گردآوری و روایتگریِ اصیل در فرهنگ سوگواری شناخته میشود، در آستانه ماه محرم و با حضور مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان در حوزه هنری رونمایی شد. این رویداد در چهارمین گام خود، با رویکردی متفاوت و با تمرکز بر پیوند تاریخیِ فرهنگ عاشورایی و دوران جنگ تحمیلی، فعالیت خود را آغاز می کند.
این رویداد با دعوت از نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان عرصه روایت، فراخوان تخصصی خود را با موضوعاتی همچون: «قیام عاشورا و تأثیر آن بر زیست مردم استان در جنگ رمضان»، «ملت امام حسین (ع) و حضور حماسی مردم در میدان »، «آداب و رسوم و سنتهای بومی عزاداریهای حماسی» و همچنین «واکاوی نقش موکبها، تکایا و روضههای خانگی در ایام جنگ»، پیش روی مخاطبان قرار داده است.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، عصر سهشنبه در آیین رونمایی از این فراخوان با تأکید بر اهمیتِ ثبتِ روایتهای ناگفته گفت: رویداد چای روضه، تنها یک محفل ساده ادبی نیست؛ بلکه حرکتی تخصصی برای استخراجِ گنجینههای هویتی استان است. ما در این رویداد به دنبال پیوند میانِ فرهنگِ زلالِ عاشورا و ایثارِ رزمندگانمان در دوران دفاع مقدس هستیم.
قائدی افزود: در این دوره، نگاه ویژهای به زیستِ مردم استان در ایام جنگ داریم؛ اینکه چگونه روضههای خانگی و تکایا، به کانونهای همافزایی معنوی و روحی رزمندگان بدل شده بودند. هنرِ روایتنویسی در این رویداد، ابزاری است برای آنکه این پیوندهای تاریخی، از غبارِ فراموشی رهایی یافته و به زبانِ فاخرِ هنری برای نسلهای آینده بازگو شود. هدف ما این است که با نگاهی دقیق و علمی، آیینهای بومی عزاداری را در نسبت با روحیه جهادی مردم استان در دوران جنگ واکاوی کنیم.
رئیس حوزه هنری استان در پایان تصریح کرد: از تمامی نویسندگان و روایتگران دغدغهمند استان دعوت میکنیم تا با اتکا به خاطرات، اسناد شفاهی و نگاه هنرمندانه خود، در این رویداد شرکت کنند تا بخشی دیگر از حافظه تاریخی و آیینی این دیار، ثبت و ضبط گردد.
لازم به ذکر است، علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ به شماره تماس 09391613988 در پیامرسانهای بله یا ایتا ارسال نمایند. همچنین امکان تحویل حضوری فایل اثر به واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد، خیابان شریعتی، کوچه ۵۲ فراهم است.
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