سردار وحیدی: اسناد و عملکرد استان در جنگ تحمیلی سوم تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل وحیدی روز سهشنبه، در جلسه کمیته اسناد و مدارک دفاع مقدس استان با اشاره به اهمیت روایت و مستند سازی ایام جنگ، اظهار کرد: ادارات، نهادها و دستگاه های مختلف با ارائه گزارش عملکرد خود در این ایام، نقش و سهم استان در مقابله با تجاوزات دشمن و پشتیبانی از جبهه مقاومت و امنیت کشور را تبیین میکنند و این اقدامات باید بهصورت دقیق ثبت و ضبط شود تا در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار بماند.
وی در خصوص اهمیت تبیین و مستندسازی برای آیندگان نیز افزود: ثبت خاطرات، جمعآوری اسناد، تصاویر، مکاتبات، گزارشها و روایتهای شاهدان عینی، اقدامی ارزشمند و ضروری برای انتقال واقعیتهای تاریخی به نسلهای آینده است و اگر وقایع و تجربیات این دوران بهدرستی مستندسازی نشود، زمینه برای تحریف و روایتهای نادرست فراهم خواهد شد.
سردار وحیدی تاکید کرد: در این راستا همه دستگاههای اجرایی موظفند در جمعآوری و ارائه اسناد مرتبط همکاری لازم را داشته باشند تا گنجینهای ماندگار از حماسه، مقاومت و ایستادگی مردم ایران برای پژوهشگران، دانشجویان و نسلهای آینده به یادگار بماند.
وی با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و مؤلفههای اقتدار کشور در جنگ تحمیلی سوم افزود: دشمن با هدف تجزیه ایران و برهم زدن انسجام ملی، تصور میکرد که با تجاوز به کشور میتواند در کوتاهترین زمان ممکن جمهوری اسلامی را ساقط کند، اما وحدت مردم، هدایتهای مقام معظم رهبری، آمادگی نیروهای مسلح و توانمندیهای دفاعی کشور، تمامی محاسبات دشمن را بر هم زد و بار دیگر اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی با اشاره به راهبردهای «میدان، خیابان، دیپلماسی و مردم» در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: در میدان نبرد، نیروهای مسلح با اقتدار از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند؛ در عرصه اجتماعی، مردم با حفظ آرامش، همدلی و حضور مسئولانه، نقشه دشمن برای ایجاد آشوب و ناامنی را ناکام گذاشتند؛ در حوزه دیپلماسی نیز دستگاه سیاست خارجی با بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی، حقانیت جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد و در نهایت، نقش مردم به عنوان اصلیترین پشتوانه نظام، عامل شکست اهداف دشمن شد.
وی با اشاره به نقش اطلاع رسانی در جنگ اخیر گفت: رسانهها در جنگ اخیر خوش درخشیدند و با وجود حجم گسترده عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن، توانستند با اطلاعرسانی دقیق، بهموقع و مسئولانه، از ایجاد شایعات و تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنند. خبرنگاران و فعالان رسانهای با حضور در صحنه و انعکاس واقعیتها، نقش مؤثری در تقویت روحیه امید، همبستگی ملی و آگاهیبخشی عمومی ایفا کردند.
سردار وحیدی در ادامه با اشاره به نقش آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم این استان از نخستین روزهای دفاع مقدس تاکنون، همواره در صف مقدم دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام قرار داشتهاند و با تقدیم هزاران شهید، جانباز و ایثارگر، برگهای زرینی از ایثار و فداکاری را در تاریخ کشور به ثبت رساندهاند.
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