به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع عاشوراییان شهرستان شهرکرد شامگاه سه‌شنبه هم‌زمان با شب تاسوعای حسینی با حضور عموم سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بعد از برگزاری صد و پانزدهمین اجتماع شبانه مردم شهرکرد برگزار می‌شود.

اجتماع عاشوراییان از ساعت ۲۲ با حضور پرشور هیئات مذهبی در قالب دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی از میدان ۱۲ محرم به سمت چهارراه بازار برپا خواهد شد.

در این اجتماع معنوی، عموم مردم، عزاداران و اعضای هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی شهرستان با شعارهای حماسی و انقلابی بر تداوم راه شهیدان و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام و جبهه مقاوت تاکید می‌کنند.