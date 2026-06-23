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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

اجتماع عاشوراییان شهرکرد در شب تاسوعا برگزار می‌شود 

اجتماع عاشوراییان شهرکرد در شب تاسوعا برگزار می‌شود 

شهرکرد- اجتماع عاشوراییان شهرکرد با حضور عموم سوگواران حسینی بعد از برگزاری صد و پانزدهمین اجتماع شبانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع عاشوراییان شهرستان شهرکرد شامگاه سه‌شنبه هم‌زمان با شب تاسوعای حسینی با حضور عموم سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بعد از برگزاری صد و پانزدهمین اجتماع شبانه مردم شهرکرد برگزار می‌شود.

اجتماع عاشوراییان از ساعت ۲۲ با حضور پرشور هیئات مذهبی در قالب دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی از میدان ۱۲ محرم به سمت چهارراه بازار برپا خواهد شد.

در این اجتماع معنوی، عموم مردم، عزاداران و اعضای هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی شهرستان با شعارهای حماسی و انقلابی بر تداوم راه شهیدان و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام و جبهه مقاوت تاکید می‌کنند.

کد مطلب 6868510

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