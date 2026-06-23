به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع عاشوراییان شهرستان شهرکرد شامگاه سهشنبه همزمان با شب تاسوعای حسینی با حضور عموم سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بعد از برگزاری صد و پانزدهمین اجتماع شبانه مردم شهرکرد برگزار میشود.
اجتماع عاشوراییان از ساعت ۲۲ با حضور پرشور هیئات مذهبی در قالب دستههای سینه زنی و زنجیر زنی از میدان ۱۲ محرم به سمت چهارراه بازار برپا خواهد شد.
در این اجتماع معنوی، عموم مردم، عزاداران و اعضای هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی شهرستان با شعارهای حماسی و انقلابی بر تداوم راه شهیدان و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام و جبهه مقاوت تاکید میکنند.
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