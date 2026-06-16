تاکید فرماندار مرند بر تسریع تسهیلات واحدهای تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد محمودی روز سهشنبه در جریان بازدید از یک واحد مرغداری تخمگذار ۶۰ هزار قطعهای در بناب مرند اظهار کرد: سیاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت عملی از واحدهایی است که امکان بازگشت سریع به چرخه تولید را دارند.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این واحد تولیدی افزود: با توجه به نصب کامل تجهیزات و آماده بودن زیرساختها، لازم است دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل با همکاری و تسریع در روندهای اداری، موانع موجود برای آغاز فعالیت این مجموعه را برطرف کنند.
فرماندار مرند تاکید کرد: در شرایطی که کشور به تقویت تولید داخلی، پایداری اشتغال و تامین امنیت غذایی نیاز دارد، نباید اجازه داد واحدهای آماده بهرهبرداری به دلیل موانع اداری یا مشکلات بانکی از چرخه تولید خارج بمانند.
در ادامه این بازدید، اسماعیل الهیاری معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تولید طیور در منطقه گفت: واحد مرغداری تخمگذار بناب مرند با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه، با وجود تکمیل تجهیزات، به دلیل کمبود نقدینگی از سال گذشته تاکنون غیرفعال مانده است.
وی افزود: راهاندازی یک واحد مرغداری تنها به ساخت سالن محدود نمیشود و تامین نهاده، دان، مکملها، واکسن و هزینههای جاری ماههای ابتدایی تولید نیازمند پشتیبانی مالی بهموقع است.
الهیاری تاکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و اداری خود در کنار بهرهبردار و دستگاههای اجرایی برای راهاندازی این واحد همکاری کند.
وی خاطرنشان کرد: فعال شدن این واحد میتواند ضمن افزایش سهم شهرستان مرند در تولید تخممرغ، به تنظیم بازار و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان منطقه کمک کند.
در این بازدید میدانی که با حضور اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بخشدار بخش مرکزی و کارشناسان مربوطه انجام شد، مقرر شد موضوع تامین سرمایه در گردش این واحد تولیدی با قید فوریت از طریق ستاد تسهیل شهرستان پیگیری شود.
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