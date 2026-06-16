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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

صدور ضرب الاجل ۴۵ روزه برای تکمیل پل ۱۲ روستای سرخرود

صدور ضرب الاجل ۴۵ روزه برای تکمیل پل ۱۲ روستای سرخرود

سرخرود -دادستان عمومی انقلاب حوزه قضایی سرخرود از تعیین مهلت ۴۵ روزه برای اتمام عملیات احداث پل گل محله در راستای رفع مشکل تردد اهالی ۱۳ روستای سرخرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر ذوالفقاری کریمی شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: پیرو سفر و بازدید رئیس کل دادگستری مازندران و شورای قضایی استان از منطقه برای رفع مشکل تردد اهالی حدود ۱۳ روستای سرخرود، شهروندان آملی و فریدونکناری که از طریق پل گل محله به منطقه شهری سرخرود و غرب استان عزیمت می کنند، مسئولان این حوزه قضایی در معیت فرماندار محمود آباد در محل احداث حاضر و بازدید میدانی بعمل آمد.

وی تصریح کرد: در این بازدید به دستور دادستانی برای اضافه شدن تجهیزات لجستیکی در جهت تسریع در اتمام پروژه، تسهیل عبور و مرور در مسیر جایگزین و رفع موانع ترافیکی و روشنایی به ادارات برق، پلیس راه، شهرداری و راهداری ابلاغ شد.

وی گفت: پیمانکار متعهد به اتمام پروژه ظرف مدت حداکثر ۴۵ روز آینده شد.

شایان ذکر است احداث پل گل محله با تامین اعتبار بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در مراحل پایانی خود می باشد.

کد مطلب 6862447

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