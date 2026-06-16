به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در بازدید معاون اول رئیسجمهور از معاونت امور زنان و خانواده، این حضور را نشانه توجه دولت به «نیمی از جمعیت ایران» دانست و افزود: امروز نتایج زحمات و استقامت همه ایرانیان در حال به ثمر نشستن است و این حضور، نشاندهنده اهمیت زنان در این پیروزی بزرگ ملی است.
وی با قدردانی از تلاشهای معاون اول رئیسجمهور در روزهای دشوار جنگ تحمیلی سوم و نقش آفرینی ایشان در مدیریت شرایط پیچیده کشور، از اقدامات انجامشده در موضوع اینترنت نیز تقدیر کرد و اظهار داشت: خانوادهها و زنانی که به صورت مستقیم از این موضوع متضرر شده بودند، از اتصال مجدد اینترنت خشنود شدند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه زنان و خانواده، تصریح کرد: در کشور ظرفیتهای قانونی متعددی برای رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و تضمین حقوق مادی و معنوی آنان وجود دارد و وظیفه دولتها فراهم کردن زمینه تحقق این حقوق است.
بهروزآذر با مرور روند شکلگیری نهادهای متولی سیاستگذاری درباره زنان پس از انقلاب اسلامی، با تقدیر از تلاش تمامی معاونان و فعالان این حوزه در دولتهای مختلف خاطرنشان کرد: مجموعه معاونت امور زنان و خانواده امروز در سطوح استانی، ملی و بینالمللی نقشآفرینی میکند و با هماهنگی دستگاههای ذیربط، مرجع ارتباط با نهادهایی همچون کمیسیون مقام زن سازمان ملل، ستاد حقوق بشر و مرجع ملی حقوق کودک است.
وی با تأکید بر حضور مستمر زنان در تمامی عرصههای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تحولات اخیر کشور، ابراز داشت: زنان در این ۱۰۹ روز نیز موتور محرک جامعه بودند؛ در خیابانها و میدانها حضور داشتند، در کنار خانواده ایستادند و در حوزه خدمات نیز دوشادوش مردان فعالیت کردند و حضور داشتند.
معاون رئیسجمهور با ذکر نمونههایی از حضور زنان در حوزههای درمان، بانکها، دستگاههای اجرایی و حتی مناطق مرزی همچون شلمچه در زمان جنگ تحمیلی سوم با وجود «حق دورکاری» بیان کرد: زنان نشان دادند که در شرایط سخت نیز مسئولیت اجتماعی خود را ترک نمیکنند و حضور خود را تشریفاتی نمیدانند.
بهروزآذر در ادامه، دستاوردهای زنان در حوزههای علمی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را یادآور شد و با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در شنیدن «صدای بیصدایان» عنوان کرد: زنان را یک گروه یکپارچه نمیبینیم؛ زنان خانهدار، شاغل، سرپرست خانوار، روستایی و عشایری، بازنشسته، دختران دانشجو و فارغالتحصیل، زنان آسیبدیده، زندانی و حتی زنان مهاجر، هر یک مسائل و نیازهای متفاوتی دارند که باید به صورت تخصصی شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.
وی سفرهای استانی، ارتباطات مردمی و مکاتبات زنان را از مهمترین منابع شناسایی مسائل این حوزه دانست و یادآور شد: بسیاری از لوایح و اصلاحات حقوقی مورد پیگیری، از دل مطالبات مردمی شکل گرفته است.
معاون رئیسجمهور در ادامه، از شکسته شدن رکورد انتصاب زنان در پستهای مدیریتی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: تاکنون حدود دو هزار و ۷۵۰ مدیر زن در دولت به کار گرفته شدهاند، ۲۱ زن با حکم مستقیم رئیسجمهور مسئولیت یافتهاند، ۶۴ زن در سطح معاون وزیر و همتراز فعالیت میکنند و امروز دو معاون استاندار، ۲۳ فرماندار و ۹۱ بخشدار زن در کشور مشغول خدمت هستند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه رصد انتصابات زنان و اجرای دورههای ارتقای شایستگی مدیریتی برای مدیران زن با همکاری دانشگاه تهران، استقرار عدالت جنسیتی را محور اصلی برنامههای معاونت برشمرد و اظهار داشت: برای نخستین بار نظام ارزیابی عملکرد دستگاهها در حوزه عدالت جنسیتی طراحی و کارنامه عملکرد دستگاهها در این زمینه تهیه و منتشر شد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اقدامات حقوقی انجامشده از پیگیری لایحه حفظ کرامت و ارتقای امنیت زنان، آییننامه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای بینالمللی حوزه زنان خبر داد.
بهروزآذر با اشاره به برخی ناترازیها و چالشهای پیشروی حوزه زنان تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان پایین و حدود ۱۴ درصد است؛ در حالی که زنان بیش از ۶۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل میدهند و بیش از ۸۰ درصد برخی مجوزهای کسبوکار توسط آنان دریافت میشود.
وی افزایش سن ازدواج، رشد طلاق در دهه دوم زندگی مشترک، افزایش میزان زنان سرپرست خانوار، کاهش نرخ باروری و تداوم برخی تبعیضها را از دیگر مسائل مهم این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: توجه به زنان، ضرورتی انکارناپذیر برای حکمرانی است. مطالعات و پیمایشهای انجامشده نشان میدهد زنان در دوران پساجنگ، انتظار دارند شأن اجتماعی آنان ارتقا یابد، فشارهای اجتماعی کاهش پیدا کند، احساس تبعیض نداشته باشند و فرصت نقشآفرینی بیشتری در جامعه پیدا کنند.
معاون رئیسجمهور در پایان، بر ضرورت پیگیری موضوعاتی همچون برابری دستمزد زنان و مردان، امنیت شغلی، افزایش مشارکت سیاسی زنان، اصلاح ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده، تقویت پاسخگویی دستگاهها، بودجهریزی جنسیتی و ایجاد متولی قدرتمندتر برای این حوزه تأکید کرد.
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