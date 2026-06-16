گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، عصر امروز (سهشنبه) در یک تماس تلفنی، درباره یادداشت تفاهم اسلامآباد و نیز موضوعات دوجانبه، به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
دو طرف همچنین بر توسعه و تعمیق همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف، مبتنی بر اصول حسن همجواری و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، تأکید کردند
براساس این گزارش ، عراقچی و البوسعیدی بر تداوم رایزنیها و هماهنگیها در راستای تقویت ثبات و همکاریها در سطح منطقه توافق کردند.
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