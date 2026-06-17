به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در خصوص دیدار روز گذشته با سفرا و روسای نمایندگی های خارجی و بین المللی مقیم تهران، اظهار کرد: روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ خرداد) میزبان جمعی از سفرا و دیپلمات‌های ارشد خارجی مقیم تهران بودم و به تفصیل سخنانی در خصوص تحولات مهم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان ارائه کردم. پس از پایان نشست، لحظاتی را به گفتگوهای دوجانبه با هر یک از دیپلمات‌های حاضر در این نشست اختصاص دادم.

وی افزود: مقاومت قهرمانانه، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران در برابر جنگ نابرابر اخیر، بیش از هر چیز دیگری مورد توجه و تحسین ایشان[سفرای حاضر] قرار گرفته بود.

عراقچی بیان کرد: همچنین در حاشیه این نشست، سفرای محترم کشورهای برزیل و اروگوئه با محبت فراوان، پیراهن تیم‌های ملی فوتبال دو کشور را به عنوان هدیه‌ای نمادین اهدا کردند؛ جام‌جهانی می‌تواند نمادی از دوستی ملت‌ها و پیوندهای فرهنگی فراتر از سیاست باشد.