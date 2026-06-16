به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه سه شنبه در دیدار با استاندار زنجان با اشاره به جایگاه مناطق تحت حفاظت کشور اظهار کرد: در سطح ملی حدود ۱۹ میلیون هکتار از اراضی ایران، معادل نزدیک به ۱۲ درصد مساحت کشور، در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این عرصه‌ها از ارزشمندترین ذخایر طبیعی و زیستی کشور محسوب می‌شوند.

وی افزود: این مناطق در واقع بانک‌های ژنتیکی ایران هستند و زیستگاه گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری به شمار می‌روند. هرگونه تخریب، تصرف یا آسیب به این عرصه‌ها خسارتی جبران‌ناپذیر به میراث طبیعی کشور وارد می‌کند و آثار آن برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان زنجان تصریح کرد: این استان به دلیل برخورداری از اکوسیستم‌های متنوع، عرصه‌های طبیعی غنی و گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، جایگاه ویژه‌ای در نقشه حفاظت محیط زیست کشور دارد و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی ملی ایفا می‌کند.

انصاری با اشاره به بازدید اخیر خود از منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد گفت: این بازدید فرصت مناسبی فراهم کرد تا از نزدیک ظرفیت‌های طبیعی این منطقه ارزشمند و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و نیروهای حفاظتی را مشاهده کنیم. منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد یکی از زیستگاه‌های مهم کشور است که حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تأمین زیرساخت‌های لازم و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول است.

وی ادامه داد: در این منطقه اقدامات گسترده‌ای برای حفظ تعادل اکولوژیک، صیانت از زیستگاه‌ها و حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انجام است؛ با این حال، چالش‌های متعددی نیز وجود دارد که ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت اظهار کرد: محیط‌بانان قهرمانان گمنام عرصه حفاظت از طبیعت هستند؛ افرادی که با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها، در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی قرار دارند و با تعهد و ایثار از سرمایه‌های طبیعی کشور پاسداری می‌کنند.

انصاری خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، برخی کمبودهای تجهیزاتی و محدودیت‌های زیرساختی موجود در پاسگاه‌های محیط‌بانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. کمبود تجهیزات نوین پایش و حفاظت، محدودیت امکانات لجستیکی و برخی نارسایی‌های زیرساختی از جمله مسائلی است که می‌تواند بر کیفیت و اثربخشی مأموریت‌های حفاظتی تأثیر بگذارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، گفت: صیانت از منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور، تعهدی اخلاقی و بین‌نسلی است و ما موظفیم با حفاظت از سرمایه‌های طبیعی امروز، حق برخورداری نسل‌های آینده از محیط زیستی سالم، پاک و پایدار را تضمین کنیم.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند با همکاری دولت، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز و ارتقای امکانات حفاظتی را فراهم کند تا محیط‌بانان بتوانند با توان، امنیت و کارآمدی بیشتری مأموریت‌های خود را انجام دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تهدیدهای انسانی علیه مناطق طبیعی کشور گفت: افزون بر چالش‌های تجهیزاتی، مداخلات غیرمجاز انسانی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی مناطق حفاظت‌شده به شمار می‌رود. تصرف و تخریب عرصه‌های طبیعی، بهره‌برداری‌های غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی و فعالیت شکارچیان غیرقانونی از جمله عواملی هستند که سلامت اکوسیستم‌ها را با مخاطره مواجه می‌کنند.

انصاری تأکید کرد: شکار غیرمجاز تنها به حذف یک گونه جانوری محدود نمی‌شود، بلکه با برهم زدن تعادل طبیعی، اختلال در زنجیره غذایی و آسیب به ساختار اکولوژیک مناطق، پیامدهایی به همراه دارد که می‌تواند سال‌ها بر پایداری زیست‌بوم‌ها اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه حفاظت مؤثر از محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی است، اظهار کرد: حفظ طبیعت و منابع طبیعی تنها مسئولیت یک دستگاه اجرایی نیست و تحقق اهداف حفاظتی بدون همراهی مردم، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان دانشگاهی و سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تأکید بر رویکرد دولت در تقویت حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور گفت: حفاظت از محیط زیست، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است. هر اقدامی که امروز در مسیر صیانت از طبیعت انجام شود، تضمین‌کننده امنیت زیستی، سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور در سال‌های آینده خواهد بود و سازمان حفاظت محیط زیست با تمام ظرفیت خود این مسیر را دنبال خواهد کرد.