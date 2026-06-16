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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۳

کلینتون: تفاهم با ایران تیر خلاص به نتانیاهو است

کلینتون: تفاهم با ایران تیر خلاص به نتانیاهو است

وزیر خارجه اسبق آمریکا تفاهم با ایران را به منزله تیر خلاص به نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: نتانیاهو بر این باور است که جنگ دوست اوست؛ زیرا جایگاه سیاسی او از جهات مختلف مورد حمله قرار گرفته است.

وی افزود: نتانیاهو می خواهد با جنگ افروزی، مخالفان داخلی را مهار کند و من معتقدم که تفاهم با ایران همان تیر خلاصی است که زمینه کناره‌گیری او را در آینده فراهم خواهد کرد.

کلینتون در ادامه با اشاره به نشستش با نتانیاهو در سال 2009 میلادی گفت: موضوع این نشستمان این بود که چگونه می‌توانیم با عربستان سعودی عادی‌سازی کنیم و چگونه می‌توانیم ایران را کاملاً از میدان به در کنیم.

کد مطلب 6862588

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