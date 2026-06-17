به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی با اشاره به متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن نوشت: بر اساس این سند، ایران و آمریکا به همراه متحدانشان پایان فوری و نهایی جنگ در همه جبههها را اعلام خواهند کرد.
در این گزارش آمده است که طرفین متعهد میشوند از هرگونه عمل خصمانه و تهدید خودداری کنند و برای دستیابی به توافقی نهایی، ظرف حداکثر ۶۰ روز ـ با امکان تمدید این بازه ـ مذاکرات را به نتیجه برسانند.
بلومبرگ همچنین نوشته است که آمریکا بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، محاصره دریایی علیه ایران را رفع خواهد کرد و متعهد میشود نیروهای خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ توافق نهایی، خارج کند.
بر اساس این گزارش، ایران نیز متعهد میشود ظرف ۳۰ روز حرکت کشتیها را با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع ازسر بگیرد.
همچنین واشنگتن اعلام کرده است که با همکاری شرکای منطقهای خود، در بازسازی و توسعه اقتصادی ایران مشارکت خواهد کرد.
این گزارش میافزاید آمریکا همچنین متعهد شده است تحریمهای ایران را طبق جدول زمانی مورد توافق لغو کند.
در مقابل، ایران بار دیگر تأکید کرده است که هرگز بهدنبال تولید سلاح هستهای نخواهد رفت.
بلومبرگ در ادامه نوشته است که تهران و واشنگتن درباره سرنوشت مواد غنیشده و دیگر موضوعات هستهای در قالب توافق نهایی رایزنی خواهند کرد و دو طرف نیز بر حفظ وضعیت موجود تا زمان دستیابی به توافق نهایی تأکید کردهاند.
به گزارش بلومبرگ، در بخش دیگری از این یادداشت تفاهم آمده است که ایران برنامه هستهای کنونی خود را حفظ میکند، بدون آنکه آمریکا تحریمهای جدیدی اعمال کند یا نیروهای خود را تقویت کند.
بر اساس این گزارش، واشنگتن همچنین متعهد میشود نفت ایران و خدمات بانکی مرتبط با آن را از تحریمها معاف کند و داراییها و اموال مسدودشده ایران را آزاد سازد.
بلومبرگ نوشته است که پس از دریافت تضمین درباره اجرای شماری از بندهای توافق، دو کشور مذاکرات مربوط به توافق نهایی را آغاز خواهند کرد و در نهایت این توافق با تصمیمی الزامآور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب خواهد رسید.
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