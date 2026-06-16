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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

استقبال پاپ از تفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ

استقبال پاپ از تفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ

رهبر کاتولیک‌های جهان ضمن استقبال از تفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه، راهکاری اصولی و پایدار برای خاتمه قطعی جنگ باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیک های جهان در بیانیه‌ای از تفاهم میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کرد.

پاپ در این بیانیه با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در روابط دو کشور تأکید کرد: «اگرچه همچنان مسائل متعددی وجود دارد که نیازمند رایزنی و حل‌وفصل است، اما رویکرد عقلانی و منطقی حکم می‌کند که این چالش‌ها از مسیر گفتگو و مذاکرات دیپلماتیک مرتفع شود، نه با بازگشت به گزینه‌های نظامی و تداوم جنگ.»

رهبر واتیکان در پایان ضمن ابراز خرسندی از این تحول، ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه، راهکاری اصولی و پایدار برای خاتمه قطعی جنگ باشد تا طرفین بتوانند در سایه صلح، مسیر پیش‌رو را با ثبات بیشتری طی کنند.

کد مطلب 6862577

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      0 0
      پاسخ
      در پناه خدا باشید پاپ لئو چهاردهم.

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