کلینتون: بایدن مرتکب یک اشتباه فاحش در مقابل ترامپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در گفتگو با سردبیر نیویورکر گفت: جو بایدن رئیس جمهور سابق این کشور با تصمیم به نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ یک اشتباه فاحش مرتکب شد. این تصمیم اشتباه به شخص او، میراث سیاسی‌اش و کشور آمریکا آسیب رسانده است.

وی اضافه کرد: بایدن گفته بود که دیگر نامزد نخواهد شد. فکر می‌کنم اگر او به برنامه‌اش پایبند می‌ماند ما یک رقابت واقعی داشتیم. من فکر می‌کنم هر نامزدی که از آن رقابت بیرون می‌آمد، چه معاون رئیس جمهور، چه فرماندار، چه سناتور یا هر کس دیگری، دونالد ترامپ را شکست می‌داد. بنابراین فکر می‌کنم این یک اشتباه فاحش از سوی بایدن بود.

کلینتون بیان کرد: وقتی بایدن تصمیم گرفت علیرغم اعلام قبلی خود، در انتخابات بماند و کناره‌گیری نکند حزب دموکرات را در مخمصه وحشتناکی قرار داد.

بایدن اعلام کرده بود که قصد ندارد برای دوره دوم نامزد شود، اما نظر خود را تغییر داد و حتی پس از عملکرد ضعیفش در اولین مناظره ریاست جمهوری با ترامپ در ژوئن ۲۰۲۴ که نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد توانایی‌های ذهنی و جسمی او ایجاد کرد، بر نامزدی خود اصرار ورزید. بایدن در ژوئیه ۲۰۲۴ مجبور به کناره‌گیری از رقابت شد و از کامالا هریس، معاون خود حمایت کرد.