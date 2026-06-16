انصاری: نگاه دولت به محیط زیست روشنفکرانه و معقولانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: رئیس جمهور در کنار توجه به توسعه محیط زیست بر توسعه پایدار این بخش تاکید و نگاه ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین سند بالادستی سازمان، سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید است، افزود: تلاش ما بر اجرای صحیح این سیاست‌های ابلاغی است.

انصاری با بیان اینکه تمامی موارد مرتبط با محیط زیست در این اسناد دیده شده است، اضافه کرد: علاوه بر آن قوانین متعددی در حوزه‌های مختلف محیط زیستی وجود دارد که با عمل به آن نهایت تلاش خود را در سطح کشور برای ارتقای وضعیت محیط زیست انجام داده‌ایم.

ضرورت همراهی مردم در صیانت از محیط زیست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در این دیدار با بیان اینکه همواره بر توجه به محیط زیست تاکید ویژه ای شده است، ادامه داد: ظرفیت های متعددی در کشور از جمله پایگاه های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی وجود دارد که می‌توان از آنها برای آموزش و بهبود شرایط محیط زیست کشور بهره برد.

حجت الاسلام سید مصطفی حسینی افزود: تمام ظرفیت‌های موجود و سرمایه های طبیعی کشور باید حفظ شود که با اهتمام دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست اقدامات موثرتری انجام خواهد شد.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه محیط زیست یک مساله گفتمانی مهم و علمی است، خاطرنشان کرد: همراهی مردم در آن نقش پررنگتری دارد.

وی با بیان اینکه مردم همیشه صحنه های بی نظیری در حوزه های مختلف خلق می‌کنند، اظهار داشت: قطعاً مردم می‌توانند برای انجام اقدامات و نقش آفرینی در حوزه محیط زیست نیز تاثیرگذار و پیشگام باشد.

حسینی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش هم یکی از دستگاه های مهم برای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در کشور است که باید از ظرفیت آن بیشتر بهره برد.