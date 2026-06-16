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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۷

پیشنهاد ارتقای خرمنه‌سر طارم به پناهگاه حیات‌وحش پیگیری می‌شود

پیشنهاد ارتقای خرمنه‌سر طارم به پناهگاه حیات‌وحش پیگیری می‌شود

زنجان- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از پیگیری جدی پیشنهاد استاندار زنجان در خصوص ارتقای منطقه شکارممنوع خرمنه‌سر طارم به پناهگاه حیات‌وحش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری در دیدار با استاندار زنجان با قدردانی از رویکرد زیست‌محیطی مسئولان استان، اظهار کرد: دیدگاه مدیران استان زنجان در حوزه محیط‌زیست بسیار دلگرم‌کننده بوده و نشان می‌دهد مدیریت استان دارای نگاه محیط‌زیستی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین با تأکید بر اهمیت این موضوع، افزود: ارتقای سطح منطقه شکارممنوع خرمنه‌سر به پناهگاه حیات‌وحش به صورت جدی پیگیری خواهد شد و امیدواریم این منطقه ارزشمند به این سطح حفاظتی ارتقا یابد.

در ادامه استاندار زنجان با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی ارتفاعات طارم، بر ضرورت ارتقای سطح حفاظتی منطقه خرمنه‌سر تأکید کرد و گفت: حدود ۵۵ هزار هکتار از ارتفاعات طارم از مناطق بکر و کم‌نظیر استان به شمار می‌رود و زیستگاه گونه‌های شاخص جانوری از جمله پلنگ، گربه وحشی، کل و بز، گراز، خرس قهوه‌ای و سایر گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش است.

وی ارتقای سطح حفاظتی خرمنه‌سر را گامی مهم در راستای حفاظت اصولی از تنوع زیستی استان عنوان کرد و بر ضرورت صیانت از این ظرفیت طبیعی تأکید کرد.

کد مطلب 6862643

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