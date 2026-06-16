به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری در دیدار با استاندار زنجان با قدردانی از رویکرد زیست‌محیطی مسئولان استان، اظهار کرد: دیدگاه مدیران استان زنجان در حوزه محیط‌زیست بسیار دلگرم‌کننده بوده و نشان می‌دهد مدیریت استان دارای نگاه محیط‌زیستی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین با تأکید بر اهمیت این موضوع، افزود: ارتقای سطح منطقه شکارممنوع خرمنه‌سر به پناهگاه حیات‌وحش به صورت جدی پیگیری خواهد شد و امیدواریم این منطقه ارزشمند به این سطح حفاظتی ارتقا یابد.

در ادامه استاندار زنجان با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی ارتفاعات طارم، بر ضرورت ارتقای سطح حفاظتی منطقه خرمنه‌سر تأکید کرد و گفت: حدود ۵۵ هزار هکتار از ارتفاعات طارم از مناطق بکر و کم‌نظیر استان به شمار می‌رود و زیستگاه گونه‌های شاخص جانوری از جمله پلنگ، گربه وحشی، کل و بز، گراز، خرس قهوه‌ای و سایر گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش است.

وی ارتقای سطح حفاظتی خرمنه‌سر را گامی مهم در راستای حفاظت اصولی از تنوع زیستی استان عنوان کرد و بر ضرورت صیانت از این ظرفیت طبیعی تأکید کرد.