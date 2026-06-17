عزیزی: عصر زیر پا گذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: «‏مقاومت شجاعانه مردم ایران سبب شد آمریکا راهی جز حضور بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشته باشد. حالا آمریکا وظیفه دارد برای جلب اعتماد ملت ایران، متعهدانه تمامی بندهای یادداشت تفاهم را شامل توقف جنگ علیه لبنان و تخلیه سریع جنوب لبنان توسط رژیم جعلی عملی کند.

هرگونه بدعهدی یا خروج از چارچوب اصلی تفاهم باعث می‌شود تا نیروهای مسلح ایران به پشتیبانی ملت دلیر محکم‌تر و کوبنده‌تر از گذشته پاسخ دهند.

‏این پیامی برای تمام دنیاست، عصر زیاده‌خواهی و زیر پاگذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است.»