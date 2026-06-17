کنشگران سیاسی و اجتماعی کشور در کنار هم پشت سر رهبری کشور بایستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای بر لزوم حفظ وحدت و وفاق در سطح مسئولان تاکید کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:



ایرانِ عزیز، در پهنه‌ی پرفراز و فرودِ تاریخ خویش، روزهای سخت اما پر غروری را از سر گذرانده است. در آینه‌ی این سرگذشتِ کهن، تلخ‌کامی‌ها در کنار شیرین‌کامی‌ها و شکست‌ها دوشادوشِ پیروزی‌ها، گره در تار و پودِ هویت این مرز و بوم افکنده و سیمایِ پرشکوهِ امروزِ ما را رقم زده‌اند.



حمله همه جانبه اخیر دشمنان صهیونی و آمریکایی، بزرگترین تجاوز به خاک ایران در تاریخ معاصر بود. اما بر خلاف قرن‌های گذشته که هربار بخشی از کشور توسط گروهی مهاجم، تاراج و تسخیر شد و برخلاف جنگ‌های خانمانسوزی که منجر به جدا شدن خاک از ایران شد، این بار بزرگترین ارتش نظامی تاریخ دنیا در برابر مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران، با دست خالی از جنگ خارج شد و ایرانیان بزرگترین صحنه اقتدار و شکوه ملی را در برابر چشم جهانیان به تصویر کشیدند.



اینک پس از شکست دشمن در عرصه نظامی، سرداران دیپلماسی ایران با هدایت‌های رهبری عالیقدر و با پافشاری بر خواسته‌های مردم ایران و صیانت از منافع ملی کشور، موفق به تدوین تفاهم اولیه‌ای شده‌اند که اگر همه مفاد آن به‌درستی اجرا شود، سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی خواهد شد.

حزب ندای ایرانیان ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای گرانقدر جنگ اخیر، همگام با قدردانی از نیروهای مسلح غیور و سرافراز کشور، لازم می‌داند از تلاش‌های تیم دیپلماسی کشور که تحت هدایت و رهبری آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای، از حقوق ملت ایران دفاع و آن را تثبیت کردند به ویژه رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران، رییس محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم امور خارجه و اعضا شورایعالی امنیت ملی قدردانی کند.



حزب ندای ایرانیان معتقد است حفظ وحدت ملی و وفاق در سطح مسئولان، همچنان مهمترین نیاز این روزهای کشور است. همچنین کنشگران سیاسی و اجتماعی کشور باید در ادامه مسیر همچون روزهای سخت جنگ در کنار هم و پشت سر رهبری کشور بایستند و با دوری جستن از منافع حزبی و جریانی، اجازه ندهند گفتار و رفتار آنان، دندان طمع دشمنان را تیز کند. همچنین باید قدردان مردمی بود که با وجود نقدهایی که داشتند در برابر رویافروشی خارج نشینانی که علیه موجودیت ایران اقدام کردند، ایستادند و سد محکمی برای حفظ کشور ایجاد کردند.



ایران عزیز ما از این بزنگاه تاریخی، تاکنون سربلند بیرون آمده است اما همچنان در میانه مسیر هستیم. با استمرار تدبیر و هوشیاری و وحدت می توانیم نام ایران را در پایان یک نبرد میهنی تا ابد جاودانه و درخشان سازیم.



حزب ندای ایرانیان