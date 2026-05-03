۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

پهپادهای فیبرنوری حزب الله علیه نیروهای رژیم صهیونیستی

نیروهای حزب الله اسلحه جدیدی علیه نیروهای رژیم صهیونیستی به کار گرفته که در واقع پهپاد کوچکی است که با کابل های فیبر نوری به عرض نخ دندان کنترل می شود تا از ردیابی الکترونیکی اجتناب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، این پهپادها که به طور گسترده در جنگ میان اوکراین و روسیه به کار می روند، کوچک، به سختی قابل ردیابی و مرگبار هستند. این پهپادها روز پنج شنبه یک سرباز رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان به هلاکت رساند و حداقل ۱۲ نفر دیگر در شمال منطقه اشغالی را زخمی کردند.

بسیاری از پهپادها در معرض پارازیت های الکترونیکی از جانب تسلیحات دفاعی هوایی قرار دارند. پارازیت ها ممکن است به سقوط پهپاد یا بازگشت آن به نقطه اولیه منجر شوند.

پهپادهای مجهز به فیبرنوری با سیگنال های جی پی اس یا کنترل رادیویی راهبری نمی شوند. آنها کابل های نازکی دارند که پشت ابزار بیرون زده و کنسول اپراتور را به طور مسقیم به پهپاد متصل می کند به این ترتیب ایجاد اختلال الکترونیکی در آن غیرممکن خواهد بود.

البته این پهپادها بدون خطا نیستند زیرا وزش باد یا پهپادهای دیگر ممکن است کابل ها را در هم تنیده کند. «رابرت تولاست» کارشناس پهپاد و محق «انستیتو رویال یونایتد سرویس» در لندن می گوید اما اگر اپراتور کار خود را بلد باشد، پهپاد مذکور قطعا مرگبار است.

کارشناسان معتقدند نیروهای نظامی برای مقابله با این پهپادها یا باید آنها را ردیابی کنند که به دلیل اندازه کوچک و مسیر پرواز کوتاهشان کار سختی است یا راهی برای قطع کردن کابل نوری تقریبا نامرئی بیابند.

