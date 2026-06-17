به گزارش خبرنگار مهر، سید اسکندر صیدایی صبح امروز چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان، با تأکید بر نقش کلیدی اطلاعات مکانی در مدیریت علمی، از بارگذاری ۲۵ هزار لایه نقشه در سامانه زیرساخت اطلاعات مکانی (اس‌دی‌آی) خبر داد و ظرفیت این سامانه را تا ۱۲۵ هزار لایه اعلام کرد.

وی گفت: دنیای تخصصی امروز نیازمند مدیریت علمی مبتنی بر داده‌های دقیق، به‌روز و اطمینان‌بخش است و اطلاعات مکانی به‌عنوان فصل مشترک همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در برنامه‌ریزی آمایشی دارد.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به پیشینه ۷۲ساله سازمان نقشه‌برداری، افزود: این سازمان از ابتدای برنامه عمرانی اول، با تجهیزات هوایی، دریایی و ثقل‌سنجی، بیش از شش میلیون تصویر هوایی از سراسر کشور تهیه کرده که سرمایه‌ای گران‌بها برای مدل‌سازی و برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.

صیدایی با بیان اینکه این سازمان در عرصه بین‌المللی نیز ریاست کارگروه تلفیق اطلاعات اقتصادی - اجتماعی و مکانی در آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارد، تصریح کرد: سامانه «اس‌دی‌آی» به‌عنوان نسخه تکامل‌یافته «جی‌آی‌اس»، امکان اشتراک‌گذاری صدها هزار لایه اطلاعاتی را فراهم کرده و تاکنون ۲۵ هزار لایه در آن بارگذاری شده که استان لرستان از استان‌های موفق در این زمینه است.

وی همچنین از استقرار این سامانه در دفتر رئیس‌جمهور برای دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات خبر داد و گفت: تهیه ۲۳ عنوان اطلس ملی بر اساس وظایف قانونی سازمان در شورای‌عالی نقشه‌برداری به ریاست رئیس‌جمهور در دستور کار است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با گرامیداشت ایام محرم و یاد شهدا، بر ضرورت تناسب میان کالبد و محتوا در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای تأکید کرد و از تعامل مثبت استان لرستان در بارگذاری اطلاعات مکانی قدردانی کرد.