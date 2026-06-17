انصاری: مٌحرم فرصتی برای بسیج جهادی در حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی به مناسب آغاز ماه محرم نوشت: «از مسئولان، علما و روحانیون گرامی و مبلغین فرهنگ عاشورا، هیئتهای مذهبی، مسئولین تکیهها و خادمان موکبها و از همه عاشقان اهلبیت(ع) میخواهم که این ایام را به میعادگاه یک بسیج عمومی و جهادی برای محیط زیست بدل کنند.
محرم گشودهشدن دوباره دری است به سوی حقیقت و یادآور آن لحظه عظیم تاریخ است که انسان کامل، در برابر تباهی ایستاد تا معنای آزادگی از حافظه بشر محو نشود. شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش، حادثهای محدود به روز دهم محرم سال شصت و یک هجری نیست؛ نوری است که از کربلا برخاست و تا ابد بر وجدان تاریخ میتابد. آنان رفتند تا دین، از پوستین عادت و تظاهر بیرون آید؛ تا عدالت، قربانی مصلحت نشود؛ تا انسان بداند که زندگی بیکرامت، زیستن نیست و مرگ در راه حق، عین حیات است.
از همین روست که گفتهاند: هر روز میتواند عاشورا باشد، اگر در آن، انسان میان حق و باطل، میان مسئولیت و بیتفاوتی، میان پاسداری و تباهی، انتخابی سرنوشتساز داشته باشد. و هر زمین میتواند کربلا باشد، اگر بر آن، ندای مظلومی برخیزد و وجدانهای بیدار را به یاری بطلبد. و جهاد، ایستادن در برابر هر آن چیزی است که پیوند انسان با زمین و آسمان را میگسلد، هر آنچه حرمت حیات را میشکند، هر آنچه عدالت را میفرساید و هر آنچه نعمت را به اسراف و امانت را به غارت میسپارد.
امروز، ایران عزیز ما پس از دو دوره جنگ تحمیلی روزهای بسیار حساسی پشت سر میگذارد و هنوز غبار آن حادثه به تمامی از چهرهی این سرزمین فروننشسته است؛ روزهایی که در آن دشمنان این سرزمین جنایت های هولناکی را از شهادت رهبر عزیز انقلاب گرفته تا سرداران و دانشمندان و دانش آموزان مظلوم میناب مرتکب شدند، نه فقط مرزهای جغرافیایی، که دیوارهای امنیت روانی، معیشت مردم، سرمایههای ملی، امید اجتماعی و "تاب آوری زیستی" را نشانه رفتند. اما این ملت، بار دیگر نشان داد که هرگاه پای ایران، پای شرافت این خاک، پای نام وطن در میان باشد، از جان و دل برمیخیزد و آنچه رخ داد تجلی دوباره روح جهادگری مردمی بود که از مکتب کربلا آموختهاند تسلیم، واژه قاموس آزادگان نیست. مردم ایران، با صبوری، همبستگی و استواری، از وطن خویش دفاع کردند و بار دیگر ثابت شد که این خاک، بر شانههای وفاداری فرزندانش ایستاده است.»
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