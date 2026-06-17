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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

آئین جهانی شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود

آئین جهانی شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود

قم - مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم حضرت معصومه (س) از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان با چهارمین روز ماه محرم در حرم مطهر بانوی کرامت خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم شیرخوارگان حسینی علیه‌السلام صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه مصادف با چهارم محرم الحرام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم معنوی از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر آغاز خواهد شد و جمعی از زائران، مجاوران و ارادتمندان اهل بیت علیهم‌السلام در آن حضور خواهند یافت.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم حضرت معصومه (س) بیان کرد: اجرای این برنامه بر عهده مهدی کلانترزاده خواهد بود و قرائت زیارت عاشورا نیز توسط سیدعلی حسینی‌تبار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد حسینی در این مراسم به ایراد سخنرانی می کند و جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم‌السلام در این آئین به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی خواهند پرداخت.

وی افزود: سیدعلی حسینی‌نژاد، مسعود زمانی، علی حبیب‌زاده و حسن اسداللهی از جمله مداحانی هستند که در این مراسم به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

حجت الاسلام حسین‌زاده خاطرنشان کرد: مراسم شیرخوارگان حسینی از جمله برنامه‌های شاخص ایام محرم در حرم مطهر بانوی کرامت به شمار می‌رود که هر ساله با حضور گسترده خانواده‌ها و کودکان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6862995

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