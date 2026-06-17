حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم شیرخوارگان حسینی علیه‌السلام صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه مصادف با چهارم محرم الحرام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.



وی افزود: این مراسم معنوی از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر آغاز خواهد شد و جمعی از زائران، مجاوران و ارادتمندان اهل بیت علیهم‌السلام در آن حضور خواهند یافت.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم حضرت معصومه (س) بیان کرد: اجرای این برنامه بر عهده مهدی کلانترزاده خواهد بود و قرائت زیارت عاشورا نیز توسط سیدعلی حسینی‌تبار انجام می‌شود.



وی ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد حسینی در این مراسم به ایراد سخنرانی می کند و جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم‌السلام در این آئین به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی خواهند پرداخت.



وی افزود: سیدعلی حسینی‌نژاد، مسعود زمانی، علی حبیب‌زاده و حسن اسداللهی از جمله مداحانی هستند که در این مراسم به اجرای برنامه خواهند پرداخت.



حجت الاسلام حسین‌زاده خاطرنشان کرد: مراسم شیرخوارگان حسینی از جمله برنامه‌های شاخص ایام محرم در حرم مطهر بانوی کرامت به شمار می‌رود که هر ساله با حضور گسترده خانواده‌ها و کودکان برگزار می‌شود.