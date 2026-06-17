به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز اجرای طرح شهید عجمیان ویژه بهسازی و شادابسازی مدارس کمبرخوردار اظهار کرد: پایین بودن سرانه آموزشی در سنندج سالهاست به عنوان یکی از چالشهای اصلی شهرستان مطرح است و برای حل آن باید از ظرفیت همه بخشها استفاده شود.
وی با بیان اینکه مشکلات فضای آموزشی در مناطق کمبرخوردار و حاشیهای نمود بیشتری دارد، افزود: افزایش جمعیت دانشآموزی در برخی نقاط باعث شده امکانات موجود پاسخگوی نیازها نباشد.
فرماندار سنندج نمونه این وضعیت را منطقه دوشان عنوان کرد و گفت: در این منطقه با وجود بیش از یکهزار و ۳۷۰ دانشآموز مقطع ابتدایی، تنها یک مدرسه به صورت دو شیفت فعالیت میکند و در مقطع متوسطه دوم نیز کمبود فضای آموزشی همچنان محسوس است.
سجادی با تأکید بر اینکه طرح شهید عجمیان میتواند در ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی نقش داشته باشد، تصریح کرد: زیباسازی و بهسازی مدارس اقدامی ارزشمند است، اما مسئله اصلی، توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد زیرساختهای جدید برای پاسخگویی به نیاز دانشآموزان است.
لزوم تکمیل پروژه های آموزشی در سنندج
وی ادامه داد: برخی پروژههای آموزشی شهرستان نیز به دلیل مشکلات اجرایی و مالی با تأخیر مواجه شدهاند که تکمیل آنها میتواند بخشی از فشار موجود بر مدارس را کاهش دهد.
فرماندار سنندج در ادامه به پروژه ۱۸ کلاسه نایسر اشاره کرد و گفت: این طرح با وجود پیشرفت فیزیکی مناسب، مدتهاست تکمیل نشده و بهرهبرداری از آن میتواند نقش مؤثری در رفع بخشی از مشکلات آموزشی این منطقه داشته باشد.
سجادی با بیان اینکه کمبودها تنها به حوزه آموزش محدود نیست، اظهار کرد: مرکز استان در بخشهایی مانند سرانه ورزشی، فرهنگی و برخی زیرساختهای دیگر نیز نیازمند نگاه ویژه و تصمیمگیری جدی برای جبران عقبماندگیهاست.
وی با قدردانی از همکاری گروههای جهادی، آموزش و پرورش، بسیج و خیرین مدرسهساز در اجرای طرح شهید عجمیان، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و خیرین یکی از مهمترین ظرفیتها برای توسعه فضاهای آموزشی است و باید زمینه حضور گستردهتر آنان فراهم شود.
در قالب طرح شهید عجمیان، ۲ هزار مدرسه در استان کردستان تعمیر، بهسازی و شادابسازی میشود که در شهرستان سنندج نیز ۵۲۴ کلاس درس با مشارکت گروههای جهادی، دانشآموزان و داوطلبان مردمی تحت پوشش این طرح قرار گرفته است.
نظر شما