خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای‌ (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، مراسم وداع با امام شهید در روزهای شنبه ۱۳ تیر، یکشنبه ۱۴ تیر، دوشنبه ۱۵ تیر، سه‌شنبه ۱۶ تیر و پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام برگزار می شود.

بر همین اساس و برای هماهنگی بیشتر با این رویداد برخی آزمونهای کشور و امتحانات دانشگاهها که در این ایام برگزار می شد لغو و به زمان دیگری موکول شد.

تعویق یک هفته ای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: با توجه به اعلام برنامه برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله خامنه ای (ره) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه برگزار نخواهد شد و این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

همچنین سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، آزمون مرحله غیرمتمرکز سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی در ۲۶ تیرماه برگزار نخواهد شد و این آزمون در صبح و بعدازظهر روز جمعه ۲ مردادماه سال ۱۴۰۵ در۱۰ منطقه دانشگاهی کشور برگزار می‌شود.

تغییر زمان برگزاری ۶ آزمون علوم پزشکی کشوری سال ۱۴۰۵

معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد: در خصوص اتخاذ تدابیر ویژه آموزشی جهت حضور گسترده و باشکوه دانشگاهیان علوم پزشکی کشور در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با عنایت به تقارن زمان برگزاری برخی از آزمون‌های کشوری علوم پزشکی با مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب و درخواست‌های مکرر داوطلبان برای تسهیل شرکت در مراسم مذکور، تصمیمات جدید اعلام شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات اعمال شده در تقویم برگزاری آزمون‌های علوم پزشکی کشوری سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

۱.آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از تاریخ ۱۲ تیرماه به ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ موکول شد.

۲. آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری از تاریخ ۱۸ تیرماه به ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ جاری منتقل شد.

۳. پنجاه‌ وسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از تاریخ ۲۵ تیرماه به اول مردادماه ۱۴۰۵ موکول شد.

۴. آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی با یک هفته تأخیر در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

۵. آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق ‌تخصصی پزشکی از تاریخ ۵ شهریورماه به ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ منتقل شد.

۶. آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی از ۱۲ شهریورماه به ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ منتقل شد.

تعویق امتحانات پایان ترم دانشگاه ها همزمان با زمان برگزاری با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

همچنین وزارت علوم اعلام کرد: تمامی امتحانات در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در همه مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آن‌ها با مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید (رضوان‌الله ‌تعالی‌علیه)، تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.

براساس اعلام وزارت علوم، زمان امتحانات دانشگاه‌ها در ایام تشییع رهبر شهید تغییر می‌کند و به زمان دیگری موکول خواهد شد و برنامه زمان‌بندی جدید این آزمون‌ها متعاقباً از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد و از دانشجویان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های دانشگاه محل تحصیل خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.

اعلام رسمی جابه‌جایی امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی

براساس بخشنامه ای که در کانال های اطلاع رسانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده نیز جابه‌جایی امتحانات تیرماه به این صورت رخ داده است که امتحانات روزهای ۱۳ تا ۱۹ تیرماه به روزهای ۲۰ تا ۲۸ تیرماه موکول شده است.

همچنین امتحانات ۲۲ و ۲۳ تیرماه به روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه منتقل شده است. زمان برگزاری آزمون‌های ویژه زبان انگلیسی که مقرر بود در تاریخ ۲۰ تیر برگزار شود به ۲۶ تیر و آزمونی که قرار بود ۲۱ تیر برگزار شود به ۲ مرداد ۱۴۰۵ منتقل شده است.

تغییر زمان برگزاری امتحانات ۲ دانشگاه در تهران

بنا بر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، زمان امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در پی برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تغییر کرد.

بر این اساس امتحانات از روز شنبه ۱۳ تیر تا چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ (امتحانات هفته دوم) در تمامی مقاطع تحصیلی به شنبه ۲۰ تیر تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ انتقال و به همان ترتیب و در همان ساعات تعیین شده، برگزار خواهد شد.

دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرده است: امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴در هفته اول، از روز شنبه ۶ تیر تا چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به قوت خود باقی است و کلیه امتحانات در مقطع کارشناسی به صورت مجازی و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

همچنین دانشگاه تربیت مدرس از نیز تغییر زمان برگزاری آزمون‌ها و امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به دلیل همزمانی با مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داده است. بر اساس این تصمیم، تمامی آزمون‌ها و امتحاناتی که پیش‌تر برای بازه زمانی ۱۳ تا ۱۷ تیرماه برنامه‌ریزی شده بودند، بدون هیچ تغییری در روز و ساعت برگزاری، به بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ تیرماه موکول خواهند شد.