محمد فتحاللهزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، از برگزاری گسترده برنامههای عزاداری در دهه اول محرم در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: مراسمهای محوری با حضور سخنرانان و مداحان برجسته در چند شهرستان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در شهرستانهای مختلف استان افزود: در شهرستان اهر، مراسم عزاداری در مسجد امام خمینی واقع در خیابان امام خمینی از ساعت ۲۱ با سخنرانی حجتالاسلام میرزاده و مداحی نادر صالحینژاد برگزار میشود.
فتحاللهزاده ادامه داد: در شهرستان آذرشهر نیز مراسم عزاداری در مسجد امام حسین (ع) از ساعت ۷ صبح با سخنرانی حجتالاسلام رشتبری و مداحی حکیمی و جمعی از مداحان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای شهرستان مراغه گفت: مراسم هیئت عاشقان ثارالله در این شهرستان صبحها از ساعت ۷ و شبها از ساعت ۲۱ با سخنرانی حجتالاسلام امیری و مطلوبی و مداحی نوبخت برگزار میشود.
رئیس تشکلهای دینی آذربایجان شرقی افزود: در شهرستان میانه نیز مراسم عزاداری در امامزاده سیداسماعیل (ع) و مسجد جامع با سخنرانی حجتالاسلام رشاد، سلیمی و جمعی دیگر از سخنرانان و مداحی نصیری و قربانی برگزار خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد: در مرند، مراسم هیئت اکبریه در منطقه رفیعآباد با سخنرانی حجتالاسلام اختیاری و مداحی هادی سعیدی برگزار میشود.
فتحاللهزاده در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان عجبشیر نیز مراسم عزاداری هیئت انصارالمهدی (عج) در مسجد امام حسن (ع) از ساعت ۲۱ با سخنرانی حجتالاسلام مرادزاده و مداحی مهدی عاشقی و جمعی دیگر از مداحان برگزار خواهد شد.
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