اعلام آمادگی همدان برای میزبانی المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مجذوبی ظهر دوشنبه در پنجاهوهفتمین نشست مدیران تربیتبدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بر جایگاه کلیدی ورزش در تقویت نشاط اجتماعی، سلامت روان و کاهش آسیبها در محیطهای علمی تاکید کرد و گفت: علیرغم ظرفیتهای بالای انسانی، امکانات و زیرساختهای ورزشی فعلی در دانشگاهها همگام با نیازها و استعدادهای دانشجویان رشد نکرده است.
وی بر لزوم توسعه و بهسازی تاسیسات ورزشی تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از مشارکت بخش خصوصی میتواند گامی موثر در راستای برونرفت از چالشهای زیرساختی و ارتقای سطح خدمات ورزشی به دانشگاهیان باشد.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا با اشاره به غفلت از برخی حوزههای نوین ورزشی، تصریح کرد: ورزشهای نوین و دیجیتال باید جایگاه شایستهتری در برنامهریزیهای دانشگاهی پیدا کنند.
وی همچنین بر گسترش ورزشهای همگانی بهویژه در مجتمعهای خوابگاهی تاکید کرد و گفت: با توجه به اقلیم سردسیر همدان، ایجاد و تقویت فضاهای ورزشی در خوابگاهها راهکاری اثربخش برای افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای بدنی و در نتیجه ارتقای سلامت روان آنها است.
مجذوبی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن برشمردن توانمندیهای دانشگاه بوعلیسینا، از جمله برخورداری از دانشکده علوم ورزشی، حضور اعضای هیئت علمی متخصص و تعامل مطلوب با ادارهکل ورزش و جوانان استان، آمادگی رسمی این دانشگاه را برای میزبانی هجدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان کشور در سال ۱۴۰۷ اعلام کرد و ادامه داد: زیرساختهای لازم برای برگزاری شایسته این رویداد ملی در همدان فراهم شده و این میزبانی به نقطه عطفی در توسعه ورزش دانشگاهی کشور تبدیل شود.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا در پایان بیان کرد: امیدواریم خروجی نشست مدیران تربیتبدنی، دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود و ارتقای جایگاه ورزش در نظام آموزش عالی باشد.
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