طنین سوگواره شیرخوارگان حسینی در دیار باران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام حزن و ماتم ماه‌های محرم و صفر، با اشاره به جلوه‌ های بصری عاشورایی در سطح استان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم، بیرق‌های عزای حسینی افراشته شده و جای‌جای دیار گیلان، سیاه‌پوش سوگ سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده است.

وی با تبیین نقش محوری آیین‌های مردمی در پاسداشت شعائر حسینی، افزود: شور و ارادت به آستان امامت و ولایت همواره حرکتی خودجوش و برخاسته از عمق جان توده‌های مردم است و مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و تکایای سراسر گیلان میزبان مجالس پرشور عزاداری هستند.

نجفی با تشریح ابعاد عاطفی و معنوی آیین شیرخوارگان حسینی، تصریح کرد: در این محفل نورانی، مادران دلسوخته در حالی که نوزادان و خردسالان خود را ملبس به لباس سبز سیمای طفلان کربلا بر آغوش دارند، حضور می‌یابند تا به یاد مظلومیت بزرگ‌سرباز کوچک دشت نینوا، حضرت علی‌اصغر (ع)، همنوا با حضرت رباب (س) ناله سر دهند و فرزندان خود را نذر یاری قیام مصلح مهدوی سازند.

وی با تشریح جزئیات برگزاری این مراسم باشکوه، خاطرنشان کرد: این آیین معنوی، رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه، ۲۹ خردادماه (مصادف با چهارم محرم‌الحرام) در مصلی‌ها، مساجد جامع و حسینیه‌های شاخص استان گیلان برگزار خواهد شد.

نجفی گفت: مرکز استان (شهر رشت) به صورت ویژه و متمرکز در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) و مهدیه رشت میزبان مادران سوگوار و فرزندان دلبندشان خواهد بود همچنین مراسم در بلوار امام رضا، پاکت‌سازی، مسجد الهادی و بقعه آقا دو برادران نیز برگزار می‌شود.