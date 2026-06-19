به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با نخستین جمعه ماه محرم، آیین معنوی و باشکوه شیرخوارگان حسینی در اهواز و سراسر استان خوزستان با حضور گسترده مادران و کودکان در حسینیه‌ها، بقاع متبرکه، مصلاها و اماکن مذهبی برگزار شد.

در شهر اهواز نیز این مراسم با حضور پرشور خانواده‌ها در بقعه متبرکه علی بن مهزیار اهوازی و حسینیه ثارالله حال و هوای خاصی به خود گرفت و جلوه‌ای از ارادت مردم به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش گذاشت.

در این آیین، مادران خوزستانی با پوشاندن لباس‌های سبز به نوزادان خود و بستن سربندهایی مزین به نام حضرت علی‌اصغر(ع)، یاد و خاطره کوچک‌ترین شهید کربلا را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با زمزمه نوحه‌ها و مرثیه‌های عاشورایی، ضمن ابراز ارادت به حضرت علی‌اصغر(ع)، بار دیگر با آرمان‌های نهضت عاشورا تجدید پیمان کردند.

همچنین برخی مراسم شیرخوارگان حسینی در عصر امروز برگزار می‌شود.