طراحی ویلا از تحلیل زمین تا پلان، نما و محوطه؛ چرا شروع درست مهم است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طراحی ویلا فقط کشیدن یک نقشه زیبا یا انتخاب نمای جذاب نیست. یک ویلای خوب زمانی شکل میگیرد که زمین، بودجه، سبک زندگی کارفرما، اقلیم منطقه، مسیر دسترسی، نور، دید، حریم خصوصی و حتی شیوه استفاده خانواده از فضاها همزمان بررسی شوند. به همین دلیل، شروع طراحی بدون شناخت دقیق زمین و نیازهای واقعی کارفرما میتواند باعث شود ویلایی ساخته شود که در ظاهر زیباست، اما در زندگی روزمره کارایی لازم را ندارد.
در یک پروژه حرفهای طراحی ویلا، اولین مرحله بررسی زمین است. ابعاد زمین، شیب، جهت تابش آفتاب، دید مناسب، همسایگیها، مسیر ورود خودرو، جایگاه حیاط، تراس، استخر، فضای سبز و پارکینگ باید پیش از طراحی پلان مشخص شود. برای مثال، طراحی ویلا در زمین شیبدار با طراحی ویلا در زمین مسطح کاملاً متفاوت است. در زمینهای شیبدار، جانمایی طبقات، دید به منظره، مسیر دسترسی، پلهها و رمپ اهمیت بیشتری پیدا میکند. در زمینهای شمالی یا جنوبی نیز نورگیری و ارتباط فضاهای داخلی با حیاط باید با دقت بیشتری طراحی شود.
بعد از تحلیل زمین، نوبت به طراحی پلان ویلا میرسد. پلان ویلا باید با سبک زندگی مالک هماهنگ باشد. تعداد اتاقها، فضای پذیرایی، آشپزخانه، نشیمن خصوصی، اتاق مهمان، سوئیت مستر، فضای کار، تراس، روفگاردن، انبار، موتورخانه و ارتباط فضاها با حیاط باید بر اساس نیاز واقعی خانواده طراحی شود، نه صرفاً براساس نمونههای آماده. بسیاری از مشکلات ویلاها بعد از ساخت، از همین مرحله شروع میشود؛ یعنی پلان زیباست، اما مسیر حرکت، نور، حریم خصوصی یا ارتباط فضاها درست طراحی نشده است.
مرحله بعدی، طراحی نما و حجم ویلاست. نمای ویلا باید علاوه بر زیبایی، با اقلیم، مصالح، بودجه و سبک معماری هماهنگ باشد. طراحی ویلای مدرن، کلاسیک، نئوکلاسیک یا روستیک هر کدام اصول خود را دارند. انتخاب سبک بدون توجه به زمین و بودجه میتواند هزینه اجرا را بالا ببرد یا باعث شود نتیجه نهایی با انتظار کارفرما متفاوت باشد. یک طراحی خوب باید از ابتدا قابل اجرا، اقتصادی و هماهنگ با شرایط پروژه باشد.
محوطهسازی نیز بخش مهمی از طراحی ویلاست. حیاط، مسیر ورودی، فضای نشیمن بیرونی، استخر، آلاچیق، فضای سبز، نورپردازی، دیوارها و ارتباط داخل و خارج ویلا باید در کنار خود ساختمان طراحی شوند. اگر محوطه بعد از طراحی ساختمان به پروژه اضافه شود، معمولاً هماهنگی لازم بین بنا و فضای بیرونی ایجاد نمیشود.
به همین دلیل، انتخاب تیم متخصص برای طراحی ویلا اهمیت زیادی دارد. تیمی که تجربه کافی در تحلیل زمین، طراحی پلان، نما، محوطه و نقشههای اجرایی داشته باشد، میتواند قبل از شروع ساخت، مسیر پروژه را شفافتر و هزینههای دوبارهکاری را کمتر کند.
در مجموعه ویلا ۱۰۰۰، طراحی ویلا بهصورت مرحلهای و بر اساس شرایط واقعی پروژه انجام میشود. از بررسی اولیه زمین و نیازهای کارفرما تا طراحی پلان، نما، محوطه و آمادهسازی نقشههای اجرایی، تمام بخشها با هدف رسیدن به ویلایی زیبا، کاربردی و قابل اجرا پیش میروند. نتیجه چنین فرایندی، ویلایی است که فقط در تصویر جذاب نیست، بلکه در زندگی روزمره هم پاسخگوی نیازهای مالک خواهد بود.
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