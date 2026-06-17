تندیس جدید حاج قاسم به میدان آزادی کرمان باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نقی زاده، ظهر چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرنوشت تندیس تخریب شده سردارسلیمانی در جریان اغتشاشات ۱۸ دیماه در کرمان گفت: متاسفانه بر اثر اغتشاشاتی که در دیماه سال گذشته صورت گرفت المان سردار سلیمانی تخریب و از میدان آزادی جمع آوری شد و اکنون پیگیر هستیم برای میدان آزادی یک تندیس جدید از سردار شهید سلیمانی طراحی و ساخته شود.

وی افزود: تندیسی که قبل از حادثه دی ماه در میدان آزادی کرمان نصب و در جریان اغتشاشات دی ماه تخریب شده بود دیگر نصب نمی شود و یک تندیس به مراتب بهتر از این سردار شهید طراحی، ساخته و نصب خواهد شد.