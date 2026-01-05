  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

نامیرا؛ سرود جاودانگی برای سردار سلیمانی در کرمان

نامیرا؛ سرود جاودانگی برای سردار سلیمانی در کرمان

کرمان- سرودی با عنوان «نامیرا» به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، در کرمان تولید شد که با مفهوم جاودانگی عجین شده و یاد و خاطره سردار دل‌ها را گرامی می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرود «نامیرا» توسط گروه سرود «درآک» برای اجرا در مراسم آئینی سالگرد شهادت سردار سلیمانی تولید شده است.

مدیر گروه و تهیه کننده سرود گفت: سرود نامیرا به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار عزیزمان، حاج قاسم سلیمانی تولید شده و شعر آن از محمد رسولی است که از شاعران برتر و مطرح کشور هستند.

محمدمهدی محمدی، درباره علت نامگذاری سرود به اسم «نامیرا» اظهار داشت: نامیرا به معنای فنا ناپذیر و جاودان است و این اسم انتخاب شده برای اینکه قهرمانان ما همیشه جاودانه خواهند بود.

وی آهنگساز این اثر را «سهیل سرافراز» معرفی کرد و افزود: این هنرمند ساکن تهران که از آهنگسازان مطرح کشور است؛ ملودی، تنظیم، میکس و مسترینگ کل آهنگ را بر عهده داشت.

مدیر گروه و تهیه‌کننده سرود گفت: سه ساز زنده در تولید سرود نامیرا استفاده شده و هدف این بوده، تصویر ذهنی که از حاج قاسم در جامعه بر جای مانده است، به نوعی روایت شود.

وی اعضای گروه سرود درآک را شامل دانیال چناریان، علی افشار، امیرحسین دهقان، محمد مهدی همدم جو، سهیل رحمت آبادی، امیر علی سالاری، محمد امین بیلک، ابوالفضل تهامی، احمدرضا میرزایی و محمد طاها خسرویان، همچنین دستیار و پشتیبانی، امیر محمد عباسپور عنوان کرد.

تولید سرودهای حماسی و فاخر از برنامه‌های کمیته فرهنگی هنری ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کرمان بود.

کد خبر 6714495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها