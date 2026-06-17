ثبت یک موفقیت راهبردی در نفت و گاز مارون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تکیه بر دانش فنی و تجربه کارآمد عملیاتی در سایه تحریم‌ها، چالش‌های فنی را به فرصت‌هایی برای توسعه دانش بومی و ارتقای فناوری تبدیل کرده است. کارشناسان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون موفق شدند منحنی عملکرد و خط کنترل سرج کمپرسورهای گریز از مرکز ترموداین را اصلاح کنند.

قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، دراین‌باره گفت: پس از پایان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان در شهریور پارسال، به‌ دلیل بروز چندباره پدیده سرج و ناپایداری در عملکرد الکتروکمپرسورهای ردیف‌های دوم و سوم، امکان راه‌اندازی کامل ایستگاه فراهم نشد و این واحد فقط با دریافت روزانه حدود ۱۰ میلیون فوت مکعب از گازهای مرحله اول عملیاتی شد.

وی افزود: به‌ دنبال این مشکل، کارشناسان اداره‌های مهندسی فرآورش، تعمیرات و عملیات تقویت فشار گاز با انجام مطالعات فنی و بررسی‌های تخصصی، علت اصلی ناپایداری عملکرد کمپرسورها را پدیده «سرج کاذب» ناشی از کاهش وزن مولکولی گازهای دریافتی تشخیص دادند که باعث افت فشار جریانی چاه‌ها و هدایت بخش عمده‌ای از جریان تولیدی به مرحله دوم تفکیک شده است؛ بنابراین، کارگروهی تخصصی متشکل از کارشناسان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با هدف بازنگری منحنی عملکرد و خط کنترل سرج کمپرسورهای ایستگاه تشکیل شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون افزود: این کارگروه پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی، انجام مطالعات تخصصی و اجرای آزمایش‌های میدانی، موفق شدند منحنی عملکرد و خط کنترل سرج جدید را برای این تجهیزات استخراج و نتایج را در سیستم کنترل واحد اعمال کنند.

ناصری گفت: اجرای موفق این طرح مبتکرانه و دانش‌محور سبب شد ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان مارون با دو ردیف فعال به‌طور کامل به چرخه تولید بازگردد و ظرفیت عملیاتی واحد به‌طور کامل بازیابی شود.

وی این دستاورد را حاصل توانمندی متخصصان صنعت نفت در حل مسائل پیچیده فنی و عملیاتی و نیز هم‌افزایی دانش، تجربه و تلاش شبانه‌روزی آن‌ها دانست که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی توانستند راهکاری پایدار و علمی برای رفع یکی از چالش‌های مهم عملیاتی این تأسیسات ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون جمع‌آوری روزانه حدود ۱۰ میلیون فوت مکعب گاز اضافی (درمجموع ۲۰ میلیون فوت مکعب) از گازهای مشعل مراحل اول، دوم و سوم، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اتلاف‌نشدن منابع هیدروکربوری را از مهم‌ترین نتایج اجرای این پروژه برشمرد و افزود: اهمیت این موفقیت زمانی بیشتر نمایان می‌شود که شرکت سازنده خارجی این تجهیزات در سال‌های اخیر به بهانه تحریم از هرگونه همکاری فنی در زمینه مطالعه، بازنگری و اعمال تغییرات در شرایط عملکرد این تجهیزات خودداری کرده بود؛ باوجوداین، متخصصان ما بدون اتکا به طرف خارجی، دانش فنی مورد نیاز برای بازطراحی منحنی عملکرد و اصلاح سیستم کنترل سرج این کمپرسورها را توسعه دادند.

ناصری در پایان گفت: این دستاورد را می‌توان نمونه‌ موفق دیگری از بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و ارتقای تجهیزات صنعتی در صنعت نفت و گامی مؤثر در مسیر افزایش تاب‌آوری عملیاتی، کاهش وابستگی به خارجی‌ها و بی‌اثرکردن تحریم‌ها دانست.